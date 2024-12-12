Дело об оправдании терроризма заведено на Михаила Филатова

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Житель Урюпинска Михаил Филатов, приговоренный к 12 годам заключения за поджог военкомата, переведен из Владимирского централа в СИЗО-1 Волгограда.

Как информировал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что апелляционный суд утвердил приговор жителю Урюпинска Михаилу Филатову, который был приговорен к 12 годам заключения за поджог военкомата.

Пожар в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов Волгоградской области произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. В тот же день власти сообщили, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. Обвинения задержанному Михаилу Филатову были предъявлены по статье о теракте, в начале октября 2023 года он был приговорен к 12 годам заключения.

Адвокат Михаила Филатова Эдуард Яппаров сообщил, что его подзащитный переведен из Владимирского централа и сейчас содержится в СИЗО-1 Волгограда в одиночной камере. "Для каких целей этапировали (из Владимира), неизвестно. Сейчас ждём рассмотрения нашей жалобы в Верховном суде РФ", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении Филатова заведено новое дело об оправдании терроризма. Квалифицируется оно по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета". Предусматривает от штрафа в 300 тысяч до 1 миллиона рублей, до 10 лет лишения свободы, рассказал адвокат.

"В рамках нашего первого дела такой формулы обвинения не было <…>. Это новое дело, новый приговор и новый срок, если приговор будет обвинительным", – сказал Яппаров.

Он сообщил, что встречался 6 декабря со своим подзащитным. "Жалоб не высказывает. К администрации нет претензий. О пытках не сообщал, следов их на его теле я не видел. Факт публикации о своем деянии послужил доказательством его причастности, а затем и вины в суде", – рассказал Яппаров.

Адвокат сообщил также, что в мае приговор был обжалован в Верховном суде. Дополнительная жалоба была направлена в начале декабря. "В жалобе указаны существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ, влекущие необходимость отмены приговора, избыточную квалификацию его действий, противоречащую его показаниям, которые не были должным образом оценены судом первой инстанции", – отметил защитник.

Супруга Михаила Филатова Анна Филатова рассказала, что, когда ее муж находился во Владимирском централе, то не жаловался на условия содержания.

"Он сообщил мне, что (в волгоградском СИЗО-1) камера маленькая, старенькая, стены сырые, покрыты плесенью. Освещение очень слабое. Лампочка тусклая горит только у входа в камеру. Прогулки, как я понимаю, ему не положены. Говорит, что читает там книги", – сказала супруга Филатова корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что видела мужа только на допросе в 2022 году. Также удалось ей пообщаться с супругом во время конференцсвязи во время суда в прошлом году. Строгий режим содержания дает возможность Михаилу Филатову лишь раз в год получать посылку (5 килограммов) и рассчитывать на одно свидание с женой. Анна также озвучила содержание характеристики, которую дали Филатову жители Урюпинска. Он проживал в хуторе Креповском со своей семьей. Воспитывал с супругой двоих сыновей. Был сторонником здорового образа жизни. Создал соцсеть в интернет-сообщество "Трезвый Урюпинск", организовывал с соседскими мальчишками и членами группы еженедельные пробежки, а также "Трезвые пробежки" во время январских праздников. Был инициатором создания в хуторе воркаут-площадки, но сельская администрация строить площадку не разрешила. Группа под его руководством организовывала помощь детским домам, расположенным в районе.

"Всегда готов прийти на помощь и выручить. Его помощь всегда искренна и безвозмездна", – сказано в характеристике, которую дали Филатову жители Урюпинска.

Напомним, что 37-летний техник одной из компаний Урюпинска Михаил Филатов, по данным следствия, с 21 по 24 сентября 2022 года решил совершить теракт – совершил поджог здания объединенного военкомата Урюпинска, Урюпинского, Новониколаевского и Нехаевского районов. Так он, по мнению следствия, пытался выразить свое несогласие с действиями властей по проведению СВО на Украине и объявленной в связи с этим частичной мобилизацией.

По данным обвинения, Филатов нашел в интернете инструкцию по изготовлению "коктейля Молотова" и изготовил 11 бутылок с зажигательной смесью. Ночью 26 сентября 2022 года он на автомобиле своей жены подъехал к зданию военкомата и заблокировал машиной входную дверь. Затем поджег автомобиль и дверь. Остальные бутылки с "коктейлем Молотова" Филатов бросил в здание военкомата. В это время в здании находились сторож и стажер-полицейский. Они покинули военкомат через черный ход.

Согласно версии следствия, пожар нанес ущерб на 2 миллиона 562 тысячи 593 рубля. Также возникла угроза уничтожения важных документов, которые не имели копий. На суде Филатов признал вину частично. Он отметил, что не преследовал цели совершать теракт, устрашать местных жителей, вредить здоровью людей и причинять имущественный ущерб, как считало следствие.

Филатов заявил, что хотел своим поступком популяризировать свою страницу в соцсетях, чтобы привлечь максимальное число подписчиков. То, что автомобиль заблокировал дверь военкомата, он объяснил тем, что он заглох. Филатов также заявил, что не преследовал цели воздействовать на власти, чтобы они остановили боевые действия и мобилизацию. Он признал свою вину лишь в части обвинения в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений.

Филатов сообщил суду, что сотрудники органов безопасности в ходе первого допроса показали ему в мобильном телефоне фотографии его родственников с перекрещенными черными лентами. Фото были размещены кем-то в интернете. Филатов воспринял это как прямую угрозу членам его семьи. От услуг нанятого для него бывшей супругой адвоката он отказался, так как тот не проводил его защиту.

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