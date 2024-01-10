Михаил Филатов. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте".

10 января 2024, 04:17

Оставлен в силе приговор Михаилу Филатову

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Апелляционный суд утвердил приговор жителю Урюпинска Михаилу Филатову, который был приговорен к 12 годам колонии за поджог военкомата.

Как писал "Кавказский узел", пожар в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. Обвинения задержанному Михаилу Филатову были предъявлены по статье о теракте, 10 апреля 2023 года его дело поступило в суд. В начале октября того же года он был приговорен к 12 годам колонии.

Апелляционный военный суд во Власихе утвердил приговор Михаилу Филатову, осужденному на 12 лет за поджог военкомата, пишет 9 января "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что на рассмотрение оно поступило 6 декабря. Интересы Филатова защищали два адвоката А. Донецков и Э. Яппаров. Текст решения пока не опубликован, указано лишь, что судебный акт оставлен без изменения.

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Примечание:

"Игорь Паскарь признан политзаключенным", "Денис Сердюк этапирован в колонию в Волжском", "Пенсионерка задержана в Волгограде за попытку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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