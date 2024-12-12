Депутат Асланян исключен из “Гражданского договора” после поддержки опального соратника

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Фракция правящей партии "Гражданский договор" исключила из своих рядов депутата Акопа Асланяна. Парламентарий выступил в поддержку своего коллеги Овика Агазаряна, изгнанного из правящей партии ранее.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил депутатам Нареку Зейналяну и Овику Агазаряну из правящего "Гражданского договора" сложить мандаты. Зейналян исполнил просьбу, Агазарян отказался. 3 декабря правящая партия "Гражданский договор" исключила Агазаряна из своих рядов. После этого Никол Пашинян заявил, что парламентария также необходимо лишить мандата.

Сам Овик Агазарян заявил журналистам, что силовики передали премьеру конфиденциальные данные из его изъятого телефона. Телефон, по его словам, изъяли в рамках уголовного дела, возбужденного после инцидента с бывшим главой Следственного комитета Аргишти Карамяном.

Закрытое заседание по вопросу исключению Асланяна из фракции состоялось вечером 11 декабря. Как сообщил журналистам секретарь фракции Артур Ованнисян, решение об исключении Асланяна из партии “Гражданский договор” будет принято на заседании совета партии. Он добавил, что Акоп Асланян не собирается отказываться от своего мандата.

Глава фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, в свою очередь,заявил, что Акоп Асланян исключен из фракции за серьезные дисциплинарные нарушения и поведение, не соответствующее ценностям и политическому курсу правящей партии.

Решение "Гражданского договора” последовало за заявлением Акопа Асланяна, который решил поддержать своего однопартийца Овика Агазаряна. Асланян заявил, что сам лично ознакомился с информацией, касающейся личной жизни Овика Агазаряна, и "не нашел ничего, за что ему было бы стыдно за своего коллегу, и тем более ничего, что можно было бы сравнить с предательством".

Асланян рассказал журналистам, что предложил руководителю фракции Айку Конджоряну создать группу из депутатов, чтобы обсудить все вопросы. Парламентарий предупредил, что если его мнение об Агазаряне не изменится, он посчитает нецелесообразным свое дальнейшее сотрудничество с "Гражданским договором", а до того момента “замораживает” свое членство в правящей силе.

Асланян добавил, что "он идет за справедливостью и предпочитает справедливость для своего друга". Он не исключил, что удостоится судьбы Агазаряна, комментируя ситуацию в эфире Factor.tv

Асланяну возразил бывший министр здравоохранения, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян. Он удивился, почему слив секретной информации, устроенный Агазаряном, Акоп Асланян не считает предательством собственной политической команды. "Может, он сам тоже является одним из звеньев этого механизма”, - заявил Торосян в прямом эфире Factor.tv.

После этого на странице Асланяна в Facebook* были опубликованы скриншоты переписки депутата с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном. Министр прислал депутату текст, который должен Асланян от своего имени опубликовать. В этом тексте утверждается, что заявление о замораживании Асланяном членства в “Гражданском договоре” “было основано на неверной информации и сделано было в порыве эмоций”, что Асланян о нем сожалеет и “продолжает оставаться полноценным членом “Гражданского договора".

Мхитар Айрапетян объяснил содержание переписки тем, что Акоп Асланян был его учителем. По словам министра, Асланян сам попросил его помочь сформулировать текст заявления.

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