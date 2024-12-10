Дорога к дачам под Туапсе оказалась заблокирована участком бывшего депутата

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Бывшая депутат заняла своим участком часть дороги в Туапсинском районе Кубани, заблокировав проезд к домам садоводов.

Сообщение от жительницы Туапсинского района с жалобой на действия бывшего депутата из-за земельного спора поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 25 ноября. "Моя семья просто хочет, чтобы не забирали нашу собственность, на которую мы сами заработали, работая с ребёнком инвалидом на руках и уплачивая налоги, в отличие от депутата <…>. Получается, что законы и конституция только для простого народа", – написал в частности автор сообщения.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения – Викторией Дуванской. По ее словам, она вместе со своим супругом воспитывает сына-инвалида. В 2015 году Дуванские приобрели ради ребенка землю в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Каштан" в Туапсинском районе Краснодарского края, где и проживают на постоянной основе.

"Ребенку был нужен свежий воздух, покой, жизнь на земле… Мы и купили участок в СНТ "Каштан", нам всем он понравился. Но проблемы начались неожиданно в 2023 году, когда в СНТ "Каштан" появилась одна из бывших депутатов Шепсинского поселения, где находится наш и ее участок. Она объявила, что вступила в наследство и ей принадлежит теперь не только участок родителей, но и еще половина дороги общего пользования и часть нашего участка. На вопрос, почему, она ответила, что потому, что она поставила участок на кадастр и он теперь так выглядит. А то, что было ранее, это все неверно", – сказала Дуванская корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, бывшая депутат вместе с родственниками снесла забор на участке Дуванских, вбила посреди дороги общего пользования кол, обозначила новую границу красной лентой и начала работы. Таким образом, бывшая депутат отобрала у Дуванских не только часть их участка, но и лишила подъезда жителей СНТ к их домам. Бывшая депутат таким образом заблокировала проезд экстренным службам.

"[Она] поставила в опасность жизнь и здоровье людей. Если вдруг случится пожар либо приедет скорая, они даже не смогут развернуться", – отметила Виктория Дуванская.

С жалобой, что бывшая депутат заблокировала проезд к ее дому, выступила другая местная жительница Мария Трунова.

Она отметила, что СНТ "Каштан" начиналось в 90-х с обустройства дороги общего пользования, которая существовала до тех пор, пока ее в 2023 году не перекрыла бывшая депутат. "Мы знали родителей [бывшего депутата]. Они никогда не зарились на чужое и дорогу никому не перекрывали. <…> Перекрытие дороги опасно, потому что мы пожилые люди, а у Дуванских ребенок инвалид, скорая к нам не проедет", – сказала Трунова корреспонденту "Кавказского узла".

Ее супруг Виктор Трунов отметил, что хотел выступить на стороне Дуванских в суде в качестве свидетеля. "Приезжал три раза несмотря на возраст, но меня судья так и не допросил", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Другая соседка Дуванских Ольга Петрова рассказала, что она тоже пыталась выступить в суде в качестве свидетеля, но ее показаниям суд не внял. Петрова так же пожаловалась, что бывшая депутат заблокировала дорогу к ее дому.

"Наше общество с 90-х, и я тут с 90-х. Дорога была всегда. Более того под ней проходят коммуникации – общий водовод. Почему дорога и водовод общего пользования должны быть в частной собственности? Это мы и хотели выяснить в суде, но суд отказал Дуванским в рассмотрении", – рассказала Ольга Петрова корреспонденту "Кавказского узла".

В СНТ "Каштан" порядка ста дворов и все жители пользуются дорогой, которую заблокировала бывшая депутат. Дорога идет от основной трассы в гору порядка 500 метров и на подъезде к трем участкам – Петровой, Дуванских и Труновых – посреди дороги вбит кол, а бывшая депутат ведет работы по перекрытию дороги.

"Если она поставит на дороге свой забор, то проехать к своим участкам мы уже не сможем. Более того не сможет проехать спецтехника, потому что [бывшая депутат] перегородила проезд к разворотной площадке, где разворачиваются все машины", – пояснила Петрова.

Адвокат семьи Дуванских Светлана Журбина заявила, что происходящее – это вопиющая несправедливость. "Нами был подан первоначальный иск в районный суд Туапсе к [бывшему депутату] "об установлении факта наличия реестровой ошибки, исправлении реестровой ошибки", потому что именно ошибка привела к такой ситуации. По факту [бывшая депутат] должна сама была признать, что это ошибка, но видимо ей чужая земля не дает покоя", – сказала Журбина корреспонденту "Кавказского узла".

17 мая текущего года судья Туапсинского районного суда Курбаков В.Ю. вынес решение по гражданскому делу № 2-79/2024 по иску Дуванской к бывшему депутату, в качестве третьих лиц были указаны УФСГРК и К по Краснодарскому краю, Трунов В.К. Им было отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме, отметила адвокат.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22 августа текущего года решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, апелляционная жалоба представителя Дуванской – без удовлетворения. "С судебными актами истцы и защита не согласны, считают их незаконными, подлежащими отмене", – рассказала Журбина.

Она пояснила, что если будет очередной отказ в кассации, то семья Дуванских намерена пойти до конца – вплоть до Верховного суда, так как участки Дуванских и других соседей просто теряют смысл своего существования без дороги.

Бывшая депутат Наталья Левченко подтвердила, что у нее с Дуванскими конфликт из-за земли. "Я вступила в наследство после своих родителей, провела межевание и мне принадлежит тот участок, который отмежёван и поставлен на кадастровый учет. Значит, участок мой, а дорогу я не всю перегораживаю, а только половину", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подтвердила, что была депутатом по округу, где находится СНТ. "Да я была депутатом, но это было давно. Я сейчас на пенсии", – пояснила Левченко.

Не связанный с данной ситуации юрист Роман Клыков посоветовал жителям СНТ обратиться с заявлением в Следком и указать в этом заявлении, что в результате незаконного межевания в интересах новой собственницы (Левченко) более сотни землепользователей оставлены без возможности пользования дорогой общего пользования и разворотной площадкой. "Приватизация дорог общего пользования недопустима", – сказал Клыков корреспонденту "Кавказского узла".

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