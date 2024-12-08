Духовные лица разных конфессий поддержали участников акции протеста в Тбилиси

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К акции протеста в столице Грузии присоединились духовные лица разных конфессий, они призвали полицейских не применять насилие к участникам митинга.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции 7 декабря возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. К полуночи 8 декабря спецназ был мобилизован у здания парламента страны, вооруженный водометами.

Фото с акции протеста в ночь на 7 декабря приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

К акции протеста на проспекте Руставели 8 декабря присоединились духовные лица разных конфессий, которые также прошли шествием от площади Республики, пишет "Интерпрессньюс".

Священнослужители развернули баннер с надписью: "Вместе - за настоящий мир", участники митинга встретили их овациями и криками поддержки.

Епископ баптистской церкви Грузии Малхаз Сонгхулашвили заявил о солидарности с участниками акции. "Мы выражаем нашу солидарность с детьми, которых избивали, пытали в нашем городе. Это позор для всех - это ваш позор, это наш позор, это позор нашей родины", - приводит его словам издание.

Он обратился к полицейским со словами: "Тот крошечный отрезок жизни, который человек должен провести в этой стране, лучше провести в мире, любви, свободе, взаимном уважении".

Епископ Евангелическо-баптистской церкви Грузии Русудан Гоциридзе на митинге заявила, что главная миссия бога - "быть на стороне угнетенных". " Ну и что с того, что у нас не было тех детей, которых били по голове, которые были арестованы, которых могут приговорить к 7-9 годам лишения свободы. Они наши дети и наше будущее", - заявила она.

Глава мусульман Грузии обратился к силовикам с просьбой не оскорблять молодых людей, "которые жертвуют собой ради своего будущего, защищают свое будущее и стоят на страже Грузии".

Ранее, в ночь на 7 декабря, силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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