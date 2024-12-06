Идея Кадырова использовать пленных как «живой щит» удивила военных экспертов

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Системы противовоздушной обороны в республиках СКФО необходимо усилить для защиты от атак беспилотников, а предложенное Кадыровым размещение пленных на крышах зданий не способно предотвратить атаки.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 декабря в Грозном произошла атака беспилотника на здание полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. В результате атаки разрушена крыша здания, заявил Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео своей встречи с украинскими пленными, которые находятся в Грозном, и предложил расставить пленных на крышах возможных объектов воздушных атак.

Территория Чечни впервые с начала военной операции подверглась атаке дрона 29 октября. В результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром 29 октября Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Атаку на Грозный и заявление Кадырова прокомментировали "Кавказскому узлу" капитан первого ранга Василий Дандыкин, военный эксперт Александр Храмчихин и представитель Центра защиты прав человека "Мемориал" (организация включена в реестр иностранных агентов), знакомый с реалиями Чечни.

Василий Дандыкин отметил, что в качестве атаки беспилотниками выбраны "знаковые объекты на территории Чечни". "В том числе и объекты, где бывают Кадыровы. Это уже данность, и ее надо принимать и быть готовым к тому, чтобы сбивать все дроны. Удары по Чечне связаны с активным участием чеченских бойцов в боевых действиях", - сказал он.

Следует усилить системы ПВО

Он выразил сомнение в том, что угрозы Кадырова разместить на крышах военных объектов украинских пленных остановят налеты. По его словам, у Киева "есть понимание, что удары дронами – одно из немногих средств у Украины, чтобы как-то повлиять на настроения граждан России, начиная от руководителей и заканчивая простыми обывателями".

Вероятность частых атак беспилотников на регионы Северного Кавказа невелика, так как они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна, указали военные эксперты после того, как 6 ноября военные уничтожили беспилотник над Каспийском. Эта атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. 30 ноября глава Дагестана сообщил о новой атаке беспилотника на Каспийск.

На необходимость усиления противовоздушной обороны в Чечне указал и Александр Храмчихин. "Системы ПВО, предназначенные для защиты Северного Кавказа, не справляются с атаками украинских дронов. Этому есть простое объяснение: эти системы не предназначены для подобных атак дронов. Поэтому нужно усиливать, размещать новые системы. Надо было давно уже это сделать, но есть нехватка систем, к сожалению. Территория страны очень уж большая", - сказал он.

Пленные, размещенные на крышах, не защитят объекты от новых атак

Храмчихин тоже высказал мнение, что размещение пленных на крышах стратегически важных объектов не защитит от новых атак. «Это, можно сказать, не может быть эффективным методом защиты. В данном контексте пленные, размещенные на крышах, не защитят объекты от новых атак. Киев в последнюю очередь думает о них. Еще раз говорю, нужны системы ПВО, которые могут отражать атаки дронов. В этом направлении надо работать», - указал он.

Полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова фигурировал в расследовании журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Бывший силовик Сулейман Гезмахмаев рассказал в этом расследовании об обстоятельствах убийства не менее чем 13 жителей республики. По его сведениям, они были казнены на территории полка, в подвале казармы, которая находится ближе всего к улице Коперника. Судя по фото, на котором изображены последствия атаки беспилотника, опубликованные оппозиционным властям Чечни блогером Тумсо Абдурахмановым (включен в реестр иностранных агентов), дрон атаковал именно это здание.

В свою очередь правозащитник, попросивший не публиковать его имя, высказал уверенность в том, что желание Кадырова разместить украинских пленных на крышах зданий для защиты объектов является серьезным основанием для беспокойства за жизни и здоровье пленных.

Это повод для серьезного беспокойства об их жизнях

«То, что он показал лица пленных, заявил о планах по их размещению на крышах - это повод для серьезного беспокойства об их жизнях. Чего можно ожидать от человека, который берет в заложники родственников своих оппонентов и даже больных женщин? Это в его стиле», - сказал он.

По мнению правозащитника, произошедшее стало существенным изменением в информационной подаче сюжета о размещении пленных на потенциальных целях для беспилотников. «Это новшество. В прошлый раз он говорил о пленных по прошествии времени и после первого интервью. Сейчас сразу реагирует, показывая их лица, их количество», - указал он.

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