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16:14, 27 ноября 2024

Муниципальные выборы назначены в Азербайджане

На избирательном участке в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана сорвали сроки проведения очередных муниципальных выборов, это нарушило права избирателей и поставило под сомнение легитимность действующих муниципальных советов, заявили 3 ноября правозащитники. Оппозиционная партия "Мусават" раскритиковала срыв сроков муниципальных выборов и потребовала от властей объяснить нарушение Избирательного кодекса. ЦИК Азербайджана пообещала назвать дату  очередных муниципальных выборов до конца ноября.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводятся с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. По мнению правозащитников, в этом году выборы уже не состоятся, поскольку, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, они должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования, а до окончания года осталось меньше 60 дней. При этом в 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истекает 23 декабря 2024 года.

 Центральная избирательная комиссия Азербайджана приняла решение о проведении очередных муниципальных выборов в Азербайджане 29 января 2025 года. В этот день состоятся выборы членов 685 муниципальных советов страны, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК.

ЦИК также утвердил календарный план основных мероприятий и действий, связанных с проведением муниципальных выборов. Согласно плану, прием документов в окружные избирательные комиссии на регистрацию кандидатов в члены муниципальных советов начнется 10 декабря и завершится 30 декабря. Предвыборная агитация начнется 6 января 2025 года и завершится за сутки до начала голосования в 08.00 28 января.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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