Муниципальные выборы назначены в Азербайджане

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Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана сорвали сроки проведения очередных муниципальных выборов, это нарушило права избирателей и поставило под сомнение легитимность действующих муниципальных советов, заявили 3 ноября правозащитники. Оппозиционная партия "Мусават" раскритиковала срыв сроков муниципальных выборов и потребовала от властей объяснить нарушение Избирательного кодекса. ЦИК Азербайджана пообещала назвать дату очередных муниципальных выборов до конца ноября.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводятся с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. По мнению правозащитников, в этом году выборы уже не состоятся, поскольку, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, они должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования, а до окончания года осталось меньше 60 дней. При этом в 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истекает 23 декабря 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана приняла решение о проведении очередных муниципальных выборов в Азербайджане 29 января 2025 года. В этот день состоятся выборы членов 685 муниципальных советов страны, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЦИК.

ЦИК также утвердил календарный план основных мероприятий и действий, связанных с проведением муниципальных выборов. Согласно плану, прием документов в окружные избирательные комиссии на регистрацию кандидатов в члены муниципальных советов начнется 10 декабря и завершится 30 декабря. Предвыборная агитация начнется 6 января 2025 года и завершится за сутки до начала голосования в 08.00 28 января.

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