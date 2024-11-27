RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:07, 27 ноября 2024

Двое нальчан оштрафованы за призывы к сходу родителей срочников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал жителей Нальчика Маргариту Гетажееву и Тимбору Такова, опубликовавших призывы к родителям солдат-срочников выйти на митинг в связи с боями в Курской области.

Как писал "Кавказский узел", бои с украинскими военными на территории Курской области начались 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем украинских военных.

Нальчикский горсуд оштрафовал по административной статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия двух местных жителей – предпринимательницу Маргариту Гетажееву и пенсионера МВД Тимбору Такова, опубликовавших в августе призывы выйти на митинг после начала боевых действий в Курской области, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Маргарита Гетажеева опубликовала призыв собраться родителям срочников, находящихся в Курской области, в группе бесплатных объявлений купли-продажи недвижимости в мессенджере, а Тимбора Таков - в группе "Работа в Нальчике и Нарткале". Каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей, пишет издание.

И Гетажеева и Таков признаны виновными по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (предусматривает для граждан штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей), указано в карточках их дел на сайте горсуда. Карточки обновлены сегодня, 27 ноября. В них опубликованы тексты решений суда, принятых 11 сентября (по делу Гетажеевой) и 18 сентября (по делу Такова).

Маргарита Гетажеева в суде признала вину "и показала, что при опубликовании данного материала никакого умысла не имела", указано в тексте постановления суда.

В свою очередь Тимбора Таков "вину в совершении правонарушения не отрицал". "Уточнил, что не предполагал, что размещение им сообщения в социальной сети образует состав административного правонарушения, в содеянном раскаивается", - говорится в судебном акте.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на костылях. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
26 ноября 2024, 18:54
Суд в Нальчике признал военного годным к службе после тяжелого ранения
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Компенсация в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
26 ноября 2024, 02:39
Потерпевший по делу Кяова получил компенсацию
Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg
26 ноября 2024, 01:40
За неделю с 18 по 24 ноября в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Военный медик оказывает помощь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
25 ноября 2024, 08:54
Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:44, 27 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Приговор Авдошиной: не осудили, но и не оправдали
Фото
11:00, 25 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
В России хотят ограничить количество приемных детей
Фото
21:49, 22 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Бронислав Шинкарев стал счастливым обладателем однокомнатной квартиры
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
10:44, 27 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Приговор Авдошиной: не осудили, но и не оправдали
Фото
11:00, 25 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
В России хотят ограничить количество приемных детей
Фото
21:49, 22 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Бронислав Шинкарев стал счастливым обладателем однокомнатной квартиры
Фото
09:55, 21 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Компенсация за неразумные сроки. Как работники банка отжали дом клиента
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
26 ноября 2024, 19:39
Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать суд в Ставрополе*

Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv
26 ноября 2024, 16:46
Эмин Ибрагимов заявил о политических мотивах преследования

Захар Зарипов. Фото: https://memopzk.org/figurant/zaripov-zahar-vladimirovich/ признан инагентом
26 ноября 2024, 15:07
Суд смягчил приговор Захару Зарипову

Каро Егнукян (в центре), 2018 год. Фото: Arsen Sarkisyan/NEWS.am
26 ноября 2024, 13:47
Адвокат заявил о нарушении права Каро Егнукяна на медпомощь

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше