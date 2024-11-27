Двое нальчан оштрафованы за призывы к сходу родителей срочников

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Суд оштрафовал жителей Нальчика Маргариту Гетажееву и Тимбору Такова, опубликовавших призывы к родителям солдат-срочников выйти на митинг в связи с боями в Курской области.

Как писал "Кавказский узел", бои с украинскими военными на территории Курской области начались 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем украинских военных.

Нальчикский горсуд оштрафовал по административной статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия двух местных жителей – предпринимательницу Маргариту Гетажееву и пенсионера МВД Тимбору Такова, опубликовавших в августе призывы выйти на митинг после начала боевых действий в Курской области, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Маргарита Гетажеева опубликовала призыв собраться родителям срочников, находящихся в Курской области, в группе бесплатных объявлений купли-продажи недвижимости в мессенджере, а Тимбора Таков - в группе "Работа в Нальчике и Нарткале". Каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей, пишет издание.

И Гетажеева и Таков признаны виновными по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (предусматривает для граждан штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей), указано в карточках их дел на сайте горсуда. Карточки обновлены сегодня, 27 ноября. В них опубликованы тексты решений суда, принятых 11 сентября (по делу Гетажеевой) и 18 сентября (по делу Такова).

Маргарита Гетажеева в суде признала вину "и показала, что при опубликовании данного материала никакого умысла не имела", указано в тексте постановления суда.

В свою очередь Тимбора Таков "вину в совершении правонарушения не отрицал". "Уточнил, что не предполагал, что размещение им сообщения в социальной сети образует состав административного правонарушения, в содеянном раскаивается", - говорится в судебном акте.

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