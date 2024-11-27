Обвиняемый по делу об атаке боевиков в Дербенте этапирован в Москву

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Силовики перевезли Магомеда Кагирова из Дагестана в Москву, где суд продлил ему на три месяца арест по делу о теракте в Дербенте.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, еще 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Магомед Кагиров, обвиняемый в причастности к июньскому теракту в Дербенте, этапирован из Махачкалы в Москву, где Басманный суд продлил ему арест до февраля 2025 года, сообщает сегодня, 27 ноября, ТАСС.

"Басманный районный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Кагирова Магомеда на три месяца, до 23 февраля 2025 года", - цитирует агентство материалы суда.

Кагиров обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека; предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы). Согласно судебным документам, он был ранее судим за насилие в отношении представителей власти.

"В материалах также сказано, что причастность Кагирова к преступлению подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и показаниями самого Кагирова. Сам обвиняемый обжаловал продление ареста", - информирует агентство.

Напомним, один из арестованных по этому делу Заур Магомедов заявил о пытках и назвал себя непричастным к атаке. Его родственники сообщили, что силовики подбросили улики во время обыска.

Атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб.

Атаки произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил в июле и генпрокурор Игорь Краснов.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

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