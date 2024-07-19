Родные Заура Магомедова заявили о фальсификации улик

19 июля 2024, 13:01

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Силовики подбросили улики при обыске в доме строителя Заура Магомедова, обвиняемого в причастности к атаке боевиков в Дербенте и Махачкале, заявили его родные. Заключение по итогам визита к Магомедову в СИЗО, в ходе которого он рассказал о пытках, отправлено в прокуратуру, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", арестованный по делу об атаке боевиков в Дербенте и Махачкале Заур Магомедов заявил о пытках и назвал себя непричастным к случившемуся, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

27 июня суд в Махачкале арестовал по статье о теракте участника группы, созданной Османом Омаровым. По версии следствия, обвиняемый помогал организовывать атаку в Дербенте, но не участвовал в ней. 4 июля стало известно об аресте на два месяца жителей Сергокалы и Махачкалы Магомеда, Халида и Заура Магомедовых по обвинению в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев отправил в прокуратуру заключение по результатам посещения в СИЗО-1 Махачкалы арестованного по делу об атаке боевиков в Дербенте и Махачкале Заура Магомедова.

"Мы отправили заключение. Указали там то, что увидели и то, что он нам рассказал. В заключении больше информации, чем я публично обнародовал. Там есть определенные факты, которые прокуратуре следует проверить", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, члены комиссии посетили Магомедова после обращения матери арестованного, которая сообщила о пытках в отношении сына. "Мы посетили его, на теле были следы от пыток. Он рассказал, что его избивали, были током", - сказал Хадулаев. От других арестованных по делу об атаке боевиков или их родственников обращений в связи с пытками не было, добавил он.

Мать Заура Разият заметила следы от пыток на суде, когда избирали меру пресечения в отношении сына. "Я тогда не смогла с ним пообщаться, но увидела следы от пыток. Видно было, что его там били. Он адвокату по назначению рассказывал про пытки. Поэтому мы обратились к правозащитникам за помощью. Сейчас ищем адвоката, который будет защищать его", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Заур работал строителем, что и стало поводом для знакомства с Османом Омаровым, отметила она. "Сыну 29 лет, у него двое маленьких детей и беременная жена, которая должна родить в сентябре. Он работает строителем, у него оборудование для автоматизированной штукатурки. Это его основная деятельность. Он примерный семьянин. Его никогда не задерживали, не привлекали. С Омаровым они познакомились по вот этим работам, он делал ему штукатурку. С другими арестованными по фамилии Магомедов он не имеет никаких родственных связей", - сказала она.

Разият рассказала подробности обыска в квартире сына. "Силовики пришли к беременной жене моего сына, забрали у нее телефон, позвали соседей и начали обыскивать квартиру. Невестка и понятные сидели на кухне, ждали, пока закончат. Они ничего не нашли и тут, как рассказывает невестка, пришел еще один человек. Он зашел в комнату и потом приказал там обыскать. Ему сказали, что там уже обыскивали и ничего не нашли, но он настоял, чтобы еще раз посмотрели. И в этот момент они нашли какой-то пакет с бумажкой внутри, на которой было что-то на арабском написано. Невестка это все видела. Потом из корзины для белья они вытащили гранату и какое-то самодельное устройство, хотя невестка два дня назад очищала эту корзину, а сына два дня не было дома. Получается, она сама подкинула это туда? Ну как можно так работать?" - удивляется мать Заура.

Силовики долго отказывались вызывать скорую помощь для жены Заура, которой стало плохо после обыска, рассказала Заира, сестра Заура. "1 июля я звонила невестке, но она долго не брала трубку. Я заволновалась и пошла к ней. А там стоят силовики, меня не пускают, но я все же попала в квартиру и увидела заплаканную невестку. Оказалось, что ей стало плохо, но скорую никто не вызывал. Кто-то из них позвонил знакомому гинекологу, который посоветовал таблетку для нее. Потом ей захотелось в туалет, она встала и потеряла сознание. Ее кое-как привели в чувство и соседка вызвала скорую помощь. Я оказалась там в тот момент, когда врачи стоят у квартиры, но их внутрь не пускают. Я подняла шум, стала ругаться с ними, у нее был "каменный живот". В итоге нам удалось увезти ее в больницу. Слава богу, ей лучше, уже нет угрозы выкидыша", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ни Заиру, на Рузият пока не опрашивали в рамках заведенного уголовного дела против Заура, сообщили они.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Кавказскому узлу", что Заура Магомедова обвиняют в незаконном хранении патронов и гранаты, а также в подготовке к террористическому акту. Но ни одно из обвинений он не признает. "После его задержания был проведен обыск у его первой жены. Там они нашли патроны и охотничье ружье. Пришли, показали ему, он показал разрешение, позволяющее иметь патроны и охотничье ружье. Потом они пошли и провели обыск у второй жены, где якобы нашли гранату и другие патроны. Но Заур настаивает на том, что это не его. Жена тоже это подтверждает, она говорит, что силовики подкинули гранату и патроны. На данный момент он ничего не признал, не подписал, несмотря на пытки", - рассказал он.

На теле Заура есть следы от пыток, подтвердил источник. "Заур рассказывал, что его пытали для дачи признательных показаний. Он говорил, что не мог терпеть боль, предлагал им говорить то, что они хотят, лишь бы перестали пытать. Но они велели рассказать то, что Заур знает. Он все им рассказал. Заур познакомился с Омаром четыре года назад, когда делал штукатурку в его доме. Полтора года назад он снова делал штукатурку для него, но уже в его магазине. Тот ему за работу платил наличкой и делал переводы. Они нашли эти переводы и так вышли на Заура. Они не дружили, не общались. Все это Заур рассказал следователям", - сообщил собеседник.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков, 46 пострадали. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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