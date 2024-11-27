Подчиненные раскритиковали омбудсмена за участие в заседании парламента

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37 сотрудников аппарата Народного защитника раскритиковали омбудсмена Грузии Левана Иоселиани за участие в первом заседании парламента нового созыва.

Как писал "Кавказский узел", грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации.

37 сотрудников Офиса народного защитника Грузии выступили с экстренным заявлением в соцсетях, заявив, что Конституция Грузии и регламент работы парламента страны не допускают признание полномочий парламента в случае, если законность избрания его депутатов оспаривается в Конституционном суде.

Так они отреагировали на слова омбудсмена Грузии Левана Иоселиани, который заявил, что парламент работает легитимно. "Считаем важным публично выразить свою позицию по вопросу конституционности присутствия Народного защитника на заседании парламента и признания полномочий парламентом. Конституция Грузии и Регламент Парламента Грузии считают недопустимым признание полномочий Парламента в случае обжалования в Конституционном Суде законности выборов членов Парламента. Как известно, президент обжаловала вопрос о законности выборов всех 150 членов Парламента, который должен быть решен Конституционным судом в сжатые сроки (30 дней). 25 ноября, пренебрегая правилами, установленными Конституцией Грузии и регламентом парламента Грузии, полномочия депутатов парламента были признаны. К сожалению, участие в процессах Народного защитника нарушает конституционный и правовой порядок и наносит ущерб деятельности и доверию к Народному защитнику как независимому конституционному органу", - говорится в заявлении сотрудников офиса.

Омбудсмен Леван Иоселиани отреагировал на слова своих подчиненных. "Парламент Грузии собрался совершенно легитимно, в соответствии со статьей 38 Конституции, в которой четко указано, что после оглашения итогового протокола парламент соберется в течение 10 дней. Все остальные статьи, другие оговорки, в том числе конституционное требование, не могут быть более важными, чем запись Конституции, в которой четко указано, что не позднее чем через 10 дней должен быть созван парламент, что и имело место, и что, конечно, было законно. Конституционный суд, наверное, обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение, но это никак не связано с легитимностью собрания парламента», - заявил Иоселиани, чьи слова приводит "Пирвели".

Отвечая на вопрос, были ли парламентские выборы четными и свободными, Иоселиани заявил, что не понимает этого вопроса, так как не наблюдал за выборами и доверяет в данном случае заключению БДИПЧ/ОБСЕ.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с сотрудницей офиса Народного защитника Мэри, которая заявила, что сожалеет, что ситуация вышла за стены офиса, так как в начале ее следовало обсудить в узком кругу.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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