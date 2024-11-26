Боец из Калмыкии убит на Украине

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Связист из Лагани Александр Бадма-Горяев убит на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 104 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 ноября власти сообщили как минимум о 103 бойцах из Калмыкии, убитых в военной операции на Украине.

В Лагани похоронен участник СВО, командир расчета взвода связи 3 мотострелкового батальона 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Александр Бадма-Горяев, сообщила администрация Лаганского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 23 ноября.

В сообщении отмечается, что Бадма-Горяев награжден орденом Мужества, у него остались супруга и трое детей, старший сын также находится в зоне проведения специальной военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 104 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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