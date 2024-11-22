RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:31, 22 ноября 2024

Три бойца из Калмыкии убиты на Украине

Мемориальная доска Нарану Санджиеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Малодербетовского района от 22.10.24, https://t.me/mdrmork/14285?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Басанов, Александр Токмаков и Наран Санджиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 103 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 октября власти сообщили как минимум о 100 бойцах из Калмыкии, убитых в военной операции на Украине.

Вячеслав Басанов убит в военной операции на Украине 22 февраля, сообщила администрация Малодербетовского района 21 ноября, сообщая о передаче его родным Георгиевского креста IV степени.

Ранее районная администрация в своем Telegram-канале сообщала, что в военной операции убиты Александр Токмаков и Наран Санджиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 103 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Представители властей Грузии на церемонии памяти жертв Пятидневной войны, фото: пресс-служба правительства Грузии
09 августа 2024, 03:52
Аналитики назвали цели политизации Пятидневной войны "Грузинской мечтой"
Приспущенный флаг Грузии. Фото Paper Kartuli от 07.08.23, https://t.me/paperkartuli/5499
08 августа 2024, 21:38
Жители Грузии вспомнили погибших в Пятидневной войне
Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny
08 августа 2024, 18:10
Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года
Граница Грузии и Абхазии. Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons
08 августа 2024, 17:13
Россия призвала Грузию к делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией
Флаги Абхазии и Южной Осетии. Фото: https://www.newsru.com/russia/21aug2014/levada.html
15 июля 2024, 08:42
Абхазия и Южная Осетия не увидели угрозы от возможного сближения Грузии с Россией
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Блогеры
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Фото
22:05, 13 февраля 2021
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Заявление председателей Региональных отделений партии «ЯБЛОКО» Юга России
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Губад Ибадоглу. Стоп-кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 ноября 2024, 19:52
Ученые призвали власти Азербайджана прекратить преследование Ибадоглу

Палатки во дворе ТГУ. Скриншот фото из Telegram-канала "GEнацвале" | "Генацвале" от 21.11.24, https://t.me/georgiafacts/12525.
21 ноября 2024, 19:07
Студенты установили палатки во дворе Тбилисского университета

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org
21 ноября 2024, 15:47
Оппозиция назвала кандидата в президенты Абхазии

Карабахские беженцы. Фото: https://m.zerkalo.az/
21 ноября 2024, 13:50
Власти Армении решили сократить объем помощи карабахским беженцам

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше