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19:25, 29 октября 2024

Два бойца из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хонгор Тоштаев и Игорь Лысенко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 100 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 98 бойцов из Калмыкии.

Уроженец поселка Аршань-Зельмень Хонгор Тоштаев 20 октября 2023 года убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Сарпинского района, отчитываясь об открытии баннера. 6 мая Хонгор Тоштаев подписал контракт и отправился на СВО. Убит в Херсонской области, в населенном пункте Крынки. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в Telegram-канале администрации Сарпинского района.

18 октября районные власти сообщили, что в военной операции на Украине убит Игорь Лысенко, посмертно он награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 100 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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