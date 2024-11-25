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23:31, 25 ноября 2024

Оппозиция призвала абхазских депутатов голосовать против инвестсоглашения

Противники инвестсоглашения у администрации президента Абхазии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Республика" от 18.11.24, https://t.me/respublicaabh/9986

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители оппозиции обратились к спикеру парламента Абхазии с призывом вынести на ближайшее заседание парламента вопрос инвестсоглашения и отклонить его.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Представители оппозиции рассказали, что намерены добиваться отмены инвестиционного соглашения.

Общественные и политические организации Абхазии обратились к спикеру парламента Лаше Ашуба с предложением вынести на ближайшее заседание сессии соглашение по инвестициям и отклонить его. 

"Учитывая неоспоримую важность сохранения суверенитета Республики Абхазия, а также необходимость государственной политики, направленной на поддержку отечественных предпринимателей, что в полной мере соответствует национальным интересам Абхазии, обращаемся к Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия с предложением вынести на ближайшее заседание сессии проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» с целью его отклонения. Такое решение Парламента, несомненно, снизит градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке", - указано в обращении, которое опубликовал Telegram-канал "Республика".

В Telegram-канале парламента Абхазии к 23.20 мск не содержится реакции на это обращение.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики указали, что поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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