Рост цен на топливо обеспокоил жителей Южной Осетии

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Подорожание бензина в Южной Осетии сказалось на стоимости проезда во Владикавказ. Жители опасаются, что рост цен на топливо отразится и на стоимости ввозимых товаров.

В Южной Осетии постепенно поднимаются цены на все товары и услуги вслед за недавним повышением цен на бензин. Литр бензина марки 92 подорожал в конце октября с 54 до 60 рублей. В первую очередь на подорожание топлива отреагировали частные таксисты, которые занимаются перевозками между Цхинвалом и Владикавказом. Цена поднялась с 800 рублей с человека до 1000 рублей. Это самый распространённый вид транспорта. Альтернатива ему только автобусы, однако в день выезжает только три рейса и все в первой половине дня.

По данным сервиса Яндекс. Карты, на 25 ноября на заправках "Роснефть" во Владикавказе цена литра бензина АИ-92 составляет 54,9-55,1 рубля, на заправках "Газпром" - 54,8 рубля.

Жительница Цхинвала Фатима была одной из первых, кто столкнулся с новыми ценами. О подорожании она узнала уже после того, как села в такси. "Конечно, я возмущалась, все пассажиры в машине возмущались. А что делать? Ехать все равно надо. Да и таксисту надо на жизнь зарабатывать, у них тоже непростая работа. Каждый день по этой дороге ездить, да еще и эта таможня. Хотя все ведь знают, что практически все таксисты ездят на газе", - сказала Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все пассажиры в машине после обсуждения новостей посчитали виновными в поднятии цен власти Южной Осетии. "Я не разбираюсь в этих делах, но ведь раньше и правда бензин стоил здесь дешевле, чем в Северной Осетии. А что сейчас произошло? Значит, просто наживаются на народе. Как еще это объяснить?".

Таксист Вадим занимается «дальним» частным извозом уже более 20 лет. Он считает, что цена в 1000 рублей это минимально возможная в данных условиях. "Нам же не только непосредственно о бензине нужно думать? Буквально через несколько дней подорожает все: и запчасти, и продукты, все! Нам же тоже семьи содержать надо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автолюбительница Линда поделилась с корреспондентом КУ, что повышение цены на бензин хоть и чувствительно, но не критично для нее:

"Сильнее это заметно потому, что повышение пришлось на начало холодов, уже хочется включать печку в машине. А я замечаю, что тогда расход бензина заметно больше. А так, я много не езжу, на работу, детей по школам-тренировкам, одним словом, по делам. А вот те, чей заработок и работа напрямую связаны с транспортом, у них, конечно, значительные изменения", - говорит жительница Южной Осетии Линда.

Ирина – владелица магазина одежды в Цхинвале. В основном она работает с поставщиками с крупных рынков в Москве. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что водитель, который привозит ей товар из Владикавказа, уже сообщил о том, что через две недели поднимутся цены.

"Понимаете, в чем ирония, из Москвы до Владикавказа тоже везет автобус, там цена не меняется, а из Владикавказа до Цхинвала уже другой транспорт, и цена повысится", - говорит она, и добавляет, что тоже планирует повысить цену на товары в своем магазине.

В продуктовых и овощных магазинах повышения цен именно из-за цены на топливо пока не произошло. Руслан, управляющий магазином фруктов и овощей говорит, что его поставщики пока не говорили об этом. "Хотя это такая сфера, цены могут одного раза к другому меняться даже на 50%. Это такая сфера, здесь много факторов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В стоимости любого товара большая часть в транспортных расходах, а это означает повышение на все продукты. Тем более актуально это для Южной Осетии, где почти вся продукция импортная, а единственный путь доставки – это автомобильный.

Экономист, заведующий отделом социально-экономических исследований Югоосетинского научно-исследовательского института Вячеслав Джабиев считает, что в данном случае государство зависит от внешних цен, и может в таких случаях только повышать заработные платы, чтобы население справлялось с повышением цен на все.

"Причины повышения цен могут быть самыми разными, однако последствия всегда одинаково неприятны. В стоимости любого товара большая часть в транспортных расходах, а это означает повышение на все продукты. Тем более актуально это для Южной Осетии, где почти вся продукция импортная, а единственный путь доставки – это автомобильный Транскам. Именно поэтому наш рынок чувствительнее всего реагирует на повышение цен именно на бензин. Обратной закономерности, к сожалению, нет. Даже если цена на бензин понизится, цены на подорожавшие товары остаются на том же уровне", - сказал Джабиев корреспонденту Кавказского Узла.

Сейчас монополистом, который устанавливает цены в Южной Осетии, является компания "Роснефть». Поставщиков топлива в республику много, однако закупать топливо в России они имеют право только у «Роснефти», пояснил он.

Вопрос повышения цен на ГСМ обсуждался на одном из последних заседаний парламента республики. Партия «Единая Осетия» опубликовала на своем сайте видео, на котором председатель партии Ацамаз Бибилов попросил министра экономического развития Южной Осетии объяснить причины повышения цен на топливо в республике.

"Объясните мне, как простому жителю Южной Осетии, почему сегодня бензин стоит дороже, чем в Северной Осетии, если все предыдущие годы у нас бензин стоил дешевле?», - задал вопрос Ацамаз Бибилов, напомнив, что бензин стоил дешевле благодаря договору между Южной Осетией и Россией от 2012 года, согласно которому ГСМ, вывозимые в Южную Осетию, не облагались пошлинами.

Министр экономического развития Сармат Котаев рассказал депутатам, что ГСМ, которые закупает Южная Осетия у России, реализуются Россией по правилам внешнего рынка. "А на данный момент на внешнем рынке такие цены. Нам ежемесячно ставят цены, по которым они производят отгрузку. Если взять эту цену, пересчитать на литр топлива, добавить налоги, стоимость перевозки, к сожалению, получается та цена, которую мы имеем сегодня", - рассказал он. По словам Котаева, решением проблемы может стать использование в отношении Южной Осетии демпферных механизмов. Это система, которая позволяет регулировать стоимость топлива внутри страны вне зависимости от спроса на горючее на внешнем рынке. В таком случае, пояснил Котаев, разница между внешней и внутренней ценой будет возвращаться Южной Осетии.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается, и если удастся включить югоосетинских поставщиков в демпферные механизмы, будет значительно снижение цен на топливо", - сказал Котаев.

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