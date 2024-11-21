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13:44, 21 ноября 2024

Жительница Подмосковья задержана за осквернение памятника Кадырову

Памятник Ахмату Кадырову в Южном Бутово. Фото: yandex.ru/maps

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против жительницы Сергиева Посада завели уголовное дело из-за осквернения памятника Ахмату Кадырову в Южном Бутово.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 13 ноября на памятнике Ахмату Кадырову в районе Южное Бутово в Москве неизвестные нанесли краской оскорбительную надпись.

Правительство Москвы 17 августа 2004 года решило назвать одну из улиц в районе Южное Бутово именем бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале этой улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установлен памятник Кадырову.

По данным источников, в ночь на 13 ноября зарегистрированная в Сергиевом Посаде 23-летняя Наталья А. оставила несколько надписей на памятнике Ахмату Кадырову на одноимённой улице в Южном Бутово.

Девушка написала на памятнике "Ахмат слива", утром надпись была стерта работниками коммунальных служб. 14 ноября силовики возбудили дело о вандализме, Наталья находится под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал Baza.

Подозреваемую задержали в Орехово-Зуево, отметило Ura.ru.

На 12.10 мск на сайте управления МВД России по Московской области нет комментариев относительно задержания местной жительницы за вандализм.

Напомним, это не первый инцидент с памятником Ахмату Кадырову в Москве. 11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья – запретное в исламе животное, этот инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию. Подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Автор: "Кавказский узел"

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