Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

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Уничижительную надпись нанесли краской вандалы на памятник Ахмату Кадырову в Москве. Ее стерли работники коммунальных служб.

Как писал "Кавказский узел", правительство Москвы 17 августа 2004 года решило назвать одну из улиц в районе Южное Бутово именем погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале этой улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову.

На памятнике Ахмату Кадырову в районе Южное Бутово в Москве неизвестные в ночь на 13 ноября нанесли краской надпись, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Baza. "Через некоторое время коммунальщики заметили надпись на монументе и поспешили от нее избавиться. Им удалось быстро оттереть краску с памятника, пока она не успела высохнуть", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано 16-секундным видеороликом, снятым в темное время суток. В кадре видна нанесенная на монумент белой краской уничижительная надпись, по звучанию схожая с лозунгом кадыровцев "Ахмат – сила".

Главное управление МВД по Москве, по состоянию на 16.55 мск, не прокомментировало на своем сайте и на странице во "ВКонтакте" инцидент с памятником Кадырову.

Напомним, это не первый инцидент с памятником Ахмату Кадырову в Москве. Так, 11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику подбросили свиную голову и бекон.

После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику Кадырову, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья – запретное в исламе животное, и инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию, но подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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