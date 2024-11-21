Бжания объяснил отказ от силового разгона протестов

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Применение силы к участникам протестов стало бы точкой невозврата, заявил бывший президент Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 20 ноября исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил исполняющим обязанности главы правительства Валерия Бганбу.

По словам бывшего президента Абхазии Аслана Бжания, если бы власти применили по отношению к участникам акции протеста силу, то это стало бы точкой невозврата. "Применение силы – это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад", – привело сегодня слова Бжании РИА "Новости".

Жители Абхазии скажут свое последнее слово относительно текущей политической ситуации в республике на предстоящих выборах, считает он. "Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее", – сказал Бжания.

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей.

Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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