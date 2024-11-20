Валерий Бганба назначен исполнять обязанности премьер-министра Абхазии

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ об отставке с поста премьер-министра Александра Анкваба и назначил исполняющим обязанности главы правительства Валерия Бганбу.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей.

Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали 18 ноября российские аналитики. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал сегодня указ об отставке Александра Анкваба с поста премьер-министра. "Принять отставку премьер-министра Республики Абхазия Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить Кабинету Министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента Абхазии.

Исполнять обязанности главы правительства будет Валерий Бганба, следует из другого указа Бадры Гунбы.

Бганбе 71 год, ему дважды приходилось исполнять обязанности президента. В 2014 году, будучи спикером парламента Абхазии, он исполнял обязанности президента после досрочной отставки тогдашнего главы республики Александра Анкваба на фоне острого политического кризиса. С 2018 по 2020 год Бганба руководил правительством Абхазии, в январе 2020 года после отставки президента Рауля Хаджимбы парламент назначил его исполняющим обязанности президента Абхазии. После вступления в апреле 2020 года в должность президента Аслана Бжании Бганба оставил оба поста, сообщило сегодня ТАСС.

Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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