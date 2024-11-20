RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:59, 20 ноября 2024

Валерий Бганба назначен исполнять обязанности премьер-министра Абхазии

Валерий Бганба. Фото: http://www.emb-abkhazia.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ об отставке с поста премьер-министра Александра Анкваба и назначил исполняющим обязанности главы правительства Валерия Бганбу.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей.

Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали 18 ноября российские аналитики. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал сегодня указ об отставке Александра Анкваба с поста премьер-министра. "Принять отставку премьер-министра Республики Абхазия Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить Кабинету Министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента Абхазии.

Исполнять обязанности главы правительства будет Валерий Бганба, следует из другого указа Бадры Гунбы.

Бганбе 71 год, ему дважды приходилось исполнять обязанности президента. В 2014 году, будучи спикером парламента Абхазии, он исполнял обязанности президента после досрочной отставки тогдашнего главы республики Александра Анкваба на фоне острого политического кризиса. С 2018 по 2020 год Бганба руководил правительством Абхазии, в январе 2020 года после отставки президента Рауля Хаджимбы парламент назначил его исполняющим обязанности президента Абхазии. После вступления в апреле 2020 года в должность президента Аслана Бжании Бганба оставил оба поста, сообщило сегодня ТАСС.

Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бадра Гунба. 19 ноября 2024 г. Cкриншот видео https://krasnodar-news.net/society/2024/11/19/451534.html
19 ноября 2024, 18:42
Бадра Гунба приступил к обязанностям президента
Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/
19 ноября 2024, 15:00
Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии
Депутаты проголосовали за отставку Бжании. 19 ноября 2024 года. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 14:43
Бжания решением парламента отправлен в отставку
Тайное голосование за отставку Бжании. 19 ноября 2024 г. Фото: https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 14:08
Депутаты согласились на тайное голосование за отставку Бжании
Аслан Бжания. Фото: https://www.sukhumcity.ru/
19 ноября 2024, 13:25
Депутаты парламента Абхазии рассматривают вопрос об отставке Бжании
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Блогеры
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Фото
15:28, 15 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Протесты в Абхазии могут принести бонус Грузии? Имхо, нет! Кремль молча наблюдает
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) и Рамзан Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Duma.gov.ru https://ru.wikipedia.org/ пресс-служба "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/
20 ноября 2024, 17:25
Гаджиев* назван автором версии о покушении на Кадырова

Анар Мамедли. Фото: https://ru.apa.az/incident/mvd-anar-mamedli-zaderzan-vedetsya-rassledovanie-569311
20 ноября 2024, 14:47
Анару Мамедли отказано в переводе под домашний арест

Женщины стоят в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Сapilot
20 ноября 2024, 14:00
Суд увеличил компенсации трем задержанным в махачкалинском шелтере

Владимир Атаманчук на пороге своего дома. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 ноября 2024, 09:29
Вызов в сгоревшее здание суда в Сочи удивил активиста

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше