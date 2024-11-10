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11:18, 10 ноября 2024

Отчет мэра о ремонте улиц вызвал скепсис астраханцев

Дорожные работы в Астрахани. Фото: администрация города - https://vk.com/wall779277855_281

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Астрахани Игорь Редкин отчитался в соцсети о ремонте в текущем году 19 городских улиц. Местные жители, комментируя его сообщение, отметили, что в Астрахани большинство дорог остается в плохом состоянии. Также они пожаловались на плохую организацию ремонтных работ.

По словам мэра Астрахани Игоря Редькина, дорожники продолжают проводить в городе ремонт дорог, несмотря на нестабильную погоду.

"Стараются использовать каждый погожий день для проведения работ", – пояснил он 8 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр добавил, что всего в текущем году в Астрахани отремонтированы 19 улиц в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Поручил ускорить темпы, чтобы закончить все работы до ухудшения погодных условий. Если температура воздуха ощутимо понизится, то дорожники начнут применять специальные присадки в асфальтобетонную смесь, позволяющие работать даже если за окном минус десять и холоднее", – написал градоначальник.

Этот пост на странице Игоря Редькина во "ВКонтакте", на которую подписаны 3912 пользователей, на 11.15 мск 10 ноября набрал 113 отметок с реакцией пользователей и 20 комментариев.

"Когда этот проект даст возможность отремонтировать Новый и Старый мосты?" – спросил Олег Гавриков.

"Олег, никогда", – ответил ему Denis Balchenkov.

"Ведь видно – был асфальт. Перекопали и теперь его нет. Людям через грязь идти. А дети, не дай бог, поскользнутся, упадёт ребенок, сломает что-нибудь", – написала Evgenia.

"Просто ужас. Машины застревают, дети все в грязи. Дорога ведёт в садик, в школу. Как нам ездить?" – задалась вопросом Аделина Жусубалиева.

"То, что дороги новые – это хорошо... Мы жители Янго-Аула обращаемся к вам. У нас есть одна самая проблемная улица, это улица Карагалинская, не проводился ремонт и реконструкции с 90-х годов. В данное время дорога пришла в негодность полностью. Просим вас в помощи, чтобы на улице Карагалинской постелили новый асфальт", – обратился Александр Ильбалиев.

"Улица Агрономическая с каждым дождем становится все больше похожей на постапокалиптическую улицу", – Виталий Каверкин.

"На многих улицах кладут новый асфальт и новые бордюры с тротуарами, на улице Челюскинцев между Кирова и Мечникова был положен новый асфальт, затем в районе дома 106-го "Водоканал" этот новый асфальт разрыл для своих работ, работы сделали, ямы остались уже как три года. "Водоканал" отвечает, что нет ни времени у них, ни техники свободной. Сколько нам ещё ждать?" – задался вопросом Denis Balchenkov.

Кавказский узел", также писал, что жители Астрахани регулярно жалуются на проблемы с инфраструктурой и благоустройством, в том числе – на разбитые дороги. Так, 12 февраля жители Астрахани самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собирались длинные пробки. При этом ранее горожане неоднократно просили местных чиновников провести ремонт дорожного покрытия на этих участках.

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Автор: "Кавказский узел"

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