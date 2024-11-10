Туристический налог предложено ввести в Камышине

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На рассмотрение депутатов городской думы Камышина внесен проект введения туристического налога в городе, ранее его ввели в Волжском.

Как писал "Кавказский узел",1 ноября стало известно, что депутаты городской думы Волжского одобрили введение с 2025 года туристического налога в городе.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. 22 октября ростовские депутаты, проигнорировав критику отельеров, поддержали предложение городских властей ввести с 2025 года туристический налог.

Камышинская городская дума подготовила проект введения в городе туристического налога, пишет 9 ноября "Высота 102".

Взимать туристический налог планируется начать 1 января 2025 года. Сначала он будет составлять 0,25% от стоимости проживания в гостиницах или отеля за сутки, затем ежегодно он будет увеличиваться: в 2026 году - до 0,3%, в 2027 году - до 0,4%. К 2028 году его планируется поднять до 0,5%.

Издание, ссылаясь на проект, опубликованный на сайте гордумы Камышина, также отмечает, что взиматься налог не будет с беженцев из Украины, которые живут в том числе в гостиницах.

Напомним, что ввести туристический налог планируется и в Волгограде. Проект даже выносили на обсуждение депутатов городской думы, однако затем его рассмотрение перенесли.

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