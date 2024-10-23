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03:22, 23 октября 2024

Туристический налог введен в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на критику со стороны отельеров, ростовские депутаты поддержали предложение городских властей ввести с 2025 года туристической налог.

Как писал "Кавказский узел", Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников. В 2022 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил увеличить размер сбора в Сочи с 10 рублей в сутки до 50 рублей, а на остальных курортах края - до 30 рублей. По итогам пяти лет он отчитался о сборе более 1,2 миллиарда рублей за счет сбора.

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону единогласно поддержали предложение местной администрации о введении в городе туристического налога с 2025 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службу думы.

Председатель комиссии думы по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов заявил на заседании, что туристический налог предлагается ввести с 1 января следующего года, он будет составлять 1% от стоимости проживания за сутки в гостиницах, хостелах и гостевых домах, но не ниже 100 рублей. В дальнейшем его планируется увеличить - в 2026 году будут взимать уже 2%, в 2027 - 3%, в 2028 - 4%, в 2029 - 5%.

Чиновники предварительно посчитали, что за счет налог можно привлечь в бюджет города в 2026 году дополнительно 180 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство. От уплаты налога предполагается освободить участников СВО, инвалидов первой и второй групп и ряд других льготных категорий.

Отельеры Ростова-на-Дону дважды на публичных мероприятиях выступали против введения туристического налога, мотивируя свое мнение тем, что городе попросту нечем привлекать туристов, а после введения нового сбора они и вовсе будут объезжать город стороной. Кроме того, они отметили, что большинство тех, кто селится в местных гостиницах и отелях, туристами не является. Это в первую очередь участники СВО, их родственники, а также те, кто приезжает в город из соседних регионов за медицинскими услугами, пишет Donnews.ru.

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Автор: "Кавказский узел"

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