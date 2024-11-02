Волжские депутаты ввели туристический налог

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Депутаты городской думы Волжского одобрили введение с 2025 года туристического налога в городе.

Как писал "Кавказский узел", Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. 22 октября ростовские депутаты, проигнорировав критику отельеров, поддержали предложение городских властей ввести с 2025 года туристический налог.

Волжская городская дума приняли решение о введении с 1 января 2025 года в городе туристического налога, пишет 31 октября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу думы.

Налоговая ставка в 2025 году установлены в размере 1 процента от налоговой базы. В дальнейшем она будет подниматься: в 2026 году составит 2 процента от налоговой базы, в 2027 - 3 процента, в 2028 - 4 процента, начиная с 2029 - уже 5 процентов.

Депутаты Волгоградской думы также намеревались ввести туристический налог, однако этот вопрос был временно исключен из повестки, он будет рассмотрен позднее, информирует "Высота 102".

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