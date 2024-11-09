Аналитики оценили приговор политологу Назакет Мамедовой

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Уголовное дело против Назакет Мамедовой было закрыто для общественности, да и сама политолог, хоть и не признала вину, к общественной защите не обращалась, вероятно, опасаясь ухудшить свое положение. Правозащитники предварительно признали ее политзаключенной.

Как писал "Кавказский узел", политолог Назакет Мамедова была задержана в октябре 2023 года по обвинению в шпионаже в пользу России. 5 ноября суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Общественная деятельность Назакет Мамедовой "была нелигитимной", заявил 8 ноября корреспонденту "Кавказского узла" глава правового центра "Защитник", член правления "Платформы III Республики" Самед Рагимли.

«У каждого человека могут быть определенные политические пристрастия во взглядах на общественные отношения и международную жизнь. С самого начала конфликта на Украине Мамедова в социальных сетях и в своем youtube-канале Alfa Tv продвигала российские нарративы о происходящем. Но это дело личных убеждений каждого. Однако некоторые ее действия вызывали у общественности вопросы. Так, в 2022 году она посетила Донбасс в рамках пресс-тура, организованного российскими властями. Азербайджан признает территориальную целостность Украины в ее границах на момент международного признания страны. Мамедова также участвовала на празднествах по случаю присоединения к России некоторых областей Украины. Она сама это активно освещала в СМИ. Поэтому ее общественную деятельность с точки зрения законов Азербайджана и международного права нельзя считать легитимной», - сказал Рагимли.

Учитывая судебную практику Азербайджана, когда суды, как правило, в итоге подтверждают версию обвинения, и люди нередко сталкиваются с произволом, то теоретически возможно, что с подобным столкнулась и Мамедова

Что касается непосредственно обвинения, то, по его словам, говорить о нем сложно из-за закрытости дела. «В Азербайджане такие дела рассматриваются судами в закрытом режиме, оценить насколько было объективным следствие и суд невозможно. Учитывая судебную практику Азербайджана, когда суды, как правило, в итоге подтверждают версию обвинения, и люди нередко сталкиваются с произволом, то теоретически возможно, что с подобным столкнулась и Мамедова. Однако ни ее адвокат, ни ее близкие никогда не заявляли о подобном. Обычно люди, в особенности публичные лица, становящиеся жертвами произвола, апеллируют к общественности, выступают в СМИ. К примеру, обвиненный в госизмене, только в виде сотрудничества со спецслужбами Ирана, журналист Полад Асланов с самого начала, доказывая свою невиновность, апеллировал к общественности, медиа, его супруга проводила акции протеста перед разными госорганами. Молчание может рассматриваться и как свидетельство того, что человек действительно виновен. Или же просто человек опасается, что публичная защита может вызвать обратный эффект и лишит шанса на «милосердие» и досрочного освобождения по истечению какого-то времени», - продолжил Рагимли.

Дело Мамедовой не будет иметь каких-либо негативных последствий для двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

«Во-первых, она арестована не сейчас, а год назад. И если данный вопрос имел бы какое-то значение для двусторонних отношений, это (негативные последствия - прим. "Кавказского узла) уже случилось бы. Напротив, за последний год отношений между двумя странами активно развивались, состоялся даже визит Путина в Азербайджан в августе. Если Россия была бы недовольна арестом Мамедовой, то если и не на официальном уровне, то через СМИ выражала бы возмущение. Во-вторых, она гражданка Азербайджана, а не России и поэтому у российской стороны в общем-то нет оснований вступаться за нее даже по непубличным каналам, если даже ее судьба как-то беспокоило бы Москву», - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он затруднился оценивать достоверность обвинения Мамедовой, указав, что подробности дела неизвестны общественности. При этом, добавил он, общественной кампании в защиту Мамедовой не проводилось, адвокаты также не выходили в СМИ.

Соучредитель Института свободы и безопасности репортеров и директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов усматривает политические мотивы в деле Мамедовой.

«Начнем с того, что Мамедова содержится в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана, то есть следственного органа, проводящего расследование. Это противоречит принципу "разделения следствия", согласно которому заключенный не должен содержаться под контролем органа, расследующего его дело. Во-вторых, само понятие "госизмена" в УК Азербайджана очень расплывчатое. Сложно представить, какую гостайну Мамедова могла передать, не являясь государственным чиновником. В-третьих, в последние годы в Азербайджане по обвинению в госизмене были арестованы целый ряд лиц с очевидными политическими мотивами. Вспомним дела против журналистов Рауфа Миркадырова, Полада Асланова, недавние аресты молодых исследователей Бахруза Самедова и Игбала Абилова. В-четвертых, надо учитывать судя по сообщениям СМИ, заявление самой Мамедовой, которая не признала свою вину. Обвинение построено на том, что она получала деньги из России через третьих лиц и это было квалифицировано как попытку скрыть свою незаконную деятельность. Однако она объяснила, что не хотела, чтобы бывший муж знал об ее доходах. В принципе такое возможно. Я знал одну женщину, которая, будучи фрилансером, скрывала от бывшего мужа свои доходы, потому что опасалась, что он уменьшит выплату денег на образование ее ребенка. С учетом названных причин мы предварительно признали Мамедову политзаключенной. Мы включили ее в список «узников COP29», который составили в рамках кампании с международными партнерами, чтобы привлечь внимание к тому, что в стране, проводящей COP29, в тюрьмах содержатся арестованные за свои политические взгляды, журналистскую или общественную деятельность. Всего у нас в этом списке 34 человека. Мы еще будем стараться получить подробности дела Мамедовой, чтобы после апелляционного суда окончательно объявить ее политзаключенной», - рассказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Возможно, столкнувшись с таким тяжелым обвинением, в условиях, когда судебная система полностью служит политической власти и силовым структурам, и даже адвокаты боятся защищать людей, которая вменяется госизмена, Мамедова решила, что лучше не выносить защиту в публичную плоскость

На вопрос, почему же Мамедова не стала апеллировать к общественности через адвоката и близких, он предположил, что она просто не хотела выносить свое дело в публичную плоскость. «Возможно, столкнувшись с таким тяжелым обвинением, в условиях, когда судебная система полностью служит политической власти и силовым структурам, и даже адвокаты боятся защищать людей, которая вменяется госизмена, Мамедова решила, что лучше не выносить защиту в публичную плоскость. Может быть в таком случае можно будет рассчитывать на смену гнева на милость и мягкое наказание или досрочное освобождение через какое-то время. Кстати, и следственный орган не представил доказательств вины Мамедовой. Они даже пресс-релиз не распространили по ее делу», - отметил Гусейнов.

Он также отметил, что в условиях отсутствия информации по делу Мамедовой сложно говорить о мотивах ее политического преследования. «Возможно, Мамедова в качестве эксперта была когда-то под кураторством околовластных структур, но потом вышла из-под контроля и стала самостоятельной фигурой. В последние четыре года она резко изменила позицию и стала активной проводницей российских пропагандистских нарративов. Мамедова публичной деятельностью и на своем ютуб-канале Alfa Tv поддерживала Россию в ее конфликте с Украиной, даже ездила на Донбасс, часто посещала Россию, участвовала даже празднествах по случаю присоединения Донбасса, Запорожья и Херсона к России, причем открывала прямую трансляцию, называла эти регионы “Новороссией”. На ее канале она расхваливала Владимира Путина, как самого лучшего мирового лидера. Но это все укладывается в свободу выражения мнения. В то же время это не вписывается в принципы азербайджанской пропаганды о том, что лучшим президентом может быть только глава Азербайджана. Конечно, канал Мамедовой не был популярным, у него было порядка пяти тысяч подписчиков, в то время как в Азербайджане есть youtube-проекты с аудиторией в сотни тысяч пользователей. Но пять тысяч - это тоже не мало. По крайней мере, это больше тиражей азербайджанских газет. Главную передачу – интервью с экспертами, как правило, на различные международные темы, вела сама Мамедова. Но в эфире показывались и репортажи с мероприятий оппозиции, судебных процессов над журналистами и активистами», - рассказал Гусейнов.

Еще одним мотивом преследования Мамедовой, по мнению Гусейнова, "может стать неприятие политической элитой Азербайджана женского критического лидерства". "Считается, что пример успешной женщины с политическими амбициями, действующей независимо от власти, может вдохновить к активной политической и общественной деятельности вне контроля власти и других женщин. С другой стороны, власть считает, что информационная политика должна полностью, монопольно принадлежать ей. Они сами решают, когда кого надо хвалить из зарубежных государств и политиков, и это определяется конъюнктурой самой власти и в этом смысле Мамедова вышла за рамки их "правил", - отметил Гусейнов.

Один из знакомых Мамедовой на условиях анонимности со ссылкой на адвоката рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что "в ходе судебного следствия были допрошены 10 свидетелей, но обвинение основывается на показаниях одного из них".

Назакет Мамедова сказала, что ездила в Россию, но выступала на конференциях, мероприятиях

«Этот свидетель является подругой Мамедовой. Она сообщила, что в течение полутора лет ей поступало в месяц около 800 долларов для Мамедовой. Следствие решило, что Мамедова получала деньги якобы за действия, подпадающие под понятие "госизмена". Мамедова подтвердила, что получала деньги. Однако она сказала, что это были гонорары за ее выступления от российских телеканалов и средства на покупку авиабилетов на командировки в Россию на конференции. Она отвергла обвинение в госизмене. Назакет Мамедова сказала, что ездила в Россию, но выступала на конференциях, мероприятиях. Они проводились в публичных местах, с участием прессы - в исследовательских центрах, конференц-залах гостиниц - и эта деятельность не запрещена законом», - сказал источник.

Он отметил, что в деталях не в курсе, в каких мероприятиях Мамедова участвовала в России. "Но я слышал, что Назакет приглашали на конференции Международного евразийского движения. Однажды она была на каком-то форуме в Москве в Президент-отеле. Ее включили в группу журналистов, которые поехала на Донбасс. В этом же нет криминала. Назакет считала, что конфликт надо освещать с обеих сторон. Конференции, в которых она участвовала, были открытыми для общественности мероприятиями. Вообще деятельность Назакет была прозрачна для общественности. Она информировала о своих визитах, встречах, интервью в Facebook*. Сейчас ее страница не доступна”, - добавил источник.

Представители СГБ Азербайджана, как и адвокаты Назакет Мамедовой, оказались недоступны для комментариев.

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