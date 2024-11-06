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02:55, 6 ноября 2024

Политолог Назакет Мамедова осуждена в Азербайджане за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку признал политолога Назакет Мамедову виновной в сотрудничестве с российскими спецслужбами и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", политолог Назакет Мамедова была задержана в октябре 2023 года по обвинению в шпионаже в пользу России.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор политологу Назакет Мамедовой, признав ее виновной в государственной измене, пишет сегодня, 6 ноября, Oxu.az.

Мамедова признана виновной в сотрудничестве со спецслужбами России. По данным обвинения, она вела тайную деятельность под видом политолога и журналистки. В своем youtube-канале "Альфа ТВ" она открыто публиковала пророссийские материалы. Кроме того, она часто ездила в Москву, участвовала в тайных встречах и получала за эту деятельность деньги, причем транзакции осуществлялись на других лиц. Кроме того, предположительно, она устанавливала связи между другими людьми и сотрудниками российских спецслужб.

Сама политолог обвинения отвергла, по ее словам, в Москве она участвовала в конференциях, а полученные деньги были гонорарами и командировочными расходами. Она отметила, что если бы хотела получить деньги тайно, то делала бы это в виде наличных. Кроме того, она заявила, что не хотела, чтобы бывший муж знал про ее доходы, поэтому деньги переводились на других людей.

Суд счел Мамедову виновной и приговорил к 13 годам лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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