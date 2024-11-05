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00:38, 5 ноября 2024

Суд отказался отпустить Игбала Абилова под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал талышскому исследователю Игбалу Абилову в переводе под домашний арест. Защита не согласилась с решением суда и готовится оспорить его в апелляционной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства живет в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, после чего его не выпустили оттуда, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

4 ноября в Сабаильском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Абилову и о переводе его под домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат исследователя Ровшана Рагимова.

Однако, по ее словам, следственный орган выступил против ходатайства. «Позиция обвинения традиционно основывалась на общих рассуждениях о том, что, оставаясь на свободе, Абилов может «воздействовать на ход следствия», «скрыться» и т.д. и т.п. Мы, со своей стороны, указали, что у Абилова нет реальных возможностей как-то повлиять на ход следствия, которое ведет Служба государственной безопасности. Мы также указали, что у него в Баку есть место для постоянного проживания, и, будучи на свободе, он может постоянно находиться там и по первому же вызову явиться на следствие. Однако суд не принял доводов защиты и оставил ходатайство без удовлетворения», - рассказала Рагимова.

Она отметила, что защита не согласна с решением суда и подаст апелляционную жалобу.

Вместе с тем Рагимова отметила, что Абилов сохраняет бодрость духа и просил передать свои приветствия друзьям и коллегам.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ходатайство по делу Абилова было отклонено. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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