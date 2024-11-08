Смена главы Минюста Армении актуализировала вопросы правозащитников к реформе правосудия

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Правящая сила более месяца выбирала кандидатуру нового министра юстиции, чья работа тесно связана с реформой судебной системы. Правозащитники критикуют эту реформу за поверхностный характер изменений, указывая, что гражданам Армении по-прежнему недоступно справедливое правосудие.

Президент Армении 5 ноября подписал указ о назначении Србуи Галян министром юстиции. Должность главы Минюста оставалась вакантной более после отставки ее предшественника Григора Минасяна, смещения которого в конце сентября потребовали около двух десятков депутатов правящей фракции. Парламентарии инициировали сбор подписей на имя премьер-министра для увольнения Минасяна, но он сам подал в отставку.

«Я решил присоединиться к сбору подписей и подал заявление об уходе. В парламентской системе управления сложно занимать должность министра, если есть проблема хотя бы с одним депутатом. Мне же стало известно, что у меня проблемы с почти 20 депутатами», - написал Минасян на своей странице в Facebook*.

Србуи Галян в 2019 была назначена на должность замминистра юстиции, а спустя год ее назначили заместителем генпрокурора. Она курировала направление, связанное с конфискацией незаконно нажитого имущества.

Проблемы в системе Минюста и долгий срок назначения нового главы ведомства «Кавказскому узлу» прокомментировали политический обозреватель Акоп Бадалян, политолог Андриас Гукасян, глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц и глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян.

Министр юстиции – ключевая должность, деятельность ведомства тесно связана в частности, с реформой судебной системы, обратил внимание Андриас Гукасян.

«Со стороны Европейского союза есть требования проводить реформы судебной системы, согласно договору CEPA. У Армении есть обязательства, которые нужно выполнять, и нужен кадр, который способен реализовать реформы», - пояснил он.

Реформы судебной системы и системы правосудия пробуксовывают, поэтому задача найти подходящего руководителя Минюста могла быть нелегкой, считает политолог. «Реформа судебной системы идет несколько лет, но пока видимых успехов партии власти не удалось зафиксировать или успехи были незначительны», - отметил Гукасян.

По словам аналитика партия власти испытывает серьезные проблемы с кадрами, а в случае с назначением министра юстиции выбор соответствующей кандидатуры усложнилось наличием ряда требований, помимо лояльности Пашиняну.

От профессионализма главы Минюста зависит успех реформы в системе правосудия, которая остро нужна Армении, считает Нина Карапетянц. «Министры юстиции имели достаточно знаний и образования для осуществления реформ, но политического решения реформировать не только судебную систему, но и всю систему правосудия не было. Нужны содержательные реформы, тогда как до сих пор суть реформ сводилась к поверхностным изменениям», - заявила она «Кавказскому узлу».

Одним из таких поверхностных изменений она назвала внедрение зон безопасности в тюрьмах и колониях. «Что меняет это для человека, которого посадили по сфабрикованному обвинению, или если оно действует избирательно?», - задалась вопросом правозащитница.

Она убеждена, что власти не ставили и не ставят перед собой цель реформировать систему правосудия. «Правящая сила использует систему для сохранения власти, нейтрализации политических оппонентов, в том числе фабрикуя уголовные дела», - отметила Карапетянц.

Жанна Алексанян согласна с мнением, что для решения назревших проблем в системе правосудия путем качественных реформ нет политической воли. «К примеру, так и не были пересмотрены уголовные дела по факту гибели солдат в мирное время. Конечно, личность министра очень важна, но, когда министр выполняет политические поручения, ожидать изменений, а тем более системных, не приходится», - заявила она «Кавказскому узлу».

Также остается нерешенной проблема пожизненно заключенных, добавила Алексанян. «В бытность Србуи Галян замминистра юстиции, мы с ней встречались. Присутствовали и родные пожизненно осужденных. Уже был принят закон, который позволял пожизненно осужденным выходить на свободу вследствие изменения режима несения наказания. Но за пять лет лишь один пожизненно осужденный был освобожден в соответствии с законом», - подчеркнула правозащитница.

По ее мнению, ни один министр не принимает серьезных решений самостоятельно. «Все вопросы решает один человек – Пашинян, он решает, освобождать пожизненно осужденного или нет. Поэтому на все ключевые должности назначаются лояльные ему кандидаты. Лояльность ставится в приоритет, нежели системные реформы. Так было и во время Сержа Саргсяна, ничего не изменилось», - подчеркнула Алексанян.

Команда Никола Пашиняна испытывает острую нехватку компетентных кадров, этим отчасти может быть продиктован длительный срок назначения нового министра юстиции, уверен Акоп Бадалян. «Правящая сила до прихода к власти не состоялась как партия, не прошла институционального становления. Основное требование к кадрам – политическая лояльность, этот вопрос особенно остро встал после войны 2020 года в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха). И до войны лояльность была приоритетом при назначении на должность, а после войны и вовсе стала чувствительным фактором», - заявил он «Кавказскому узлу».

В то же время политобозреватель считает, что Пашинян мог определиться с кандидатурой министра юстиции и раньше. «Однако Пашинян затягивал, чтобы проверить настроения в рядах партийцев. В целом, интрига сохранялась на протяжении всего процесса – от отставки главы Минюста, поиска кандидата и до назначения нового министра», - пояснил Бадалян.

Нехватка кадров может стать проблемой для сохранения власти в условиях общественного сопротивления, отметил он. «Без общественного сопротивления, без серьезной критики политических оппонентов, власть может спокойно работать. Когда общество станет требовательным, власть задумается о качестве кадров и тогда партия власти столкнется с серьезными проблемами, пока же рисков нет», - сказал политобозреватель.

Андриас Гукасян согласен с мнением, что кадровый голод усугубляет перспективу утраты власти правящей командой только при наличии социального запроса, если общество требовательно относится к кадровой политике партии власти. «Выборы 2021 года и победа Пашиняна показали, что проблема кадров не имела значения для избирателя, хотя о проблемах с кадровой политикой правящей силы говорилось много, но на исход голосования этот фактор не повлиял. Многие в Армении имеют упрощенный взгляд на вещи, считая, что функционирование институтов зависит от того, кто руководит правительством. Если премьер нравится избирателю, то вопросы кадровой политики становятся второстепенными, так что кадровые проблемы на исход выборов не влияют», - подчеркнул политолог.

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