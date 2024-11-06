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17:31, 6 ноября 2024

Юсупов* проиграл кассацию по делу о задержании

Идрис Юсупов. Фото: https://chechenews.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Пятигорске отказался признать незаконным задержание журналиста Идриса Юсупова* на акции против мобилизации в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* обжаловал решение Советского райсуда Махачкалы, который не удовлетворил его иск к городскому УМВД и бывшему начальнику райотдела полиции о необоснованном задержании на митинге против мобилизации. Апелляционная инстанция оставила в силе решение райсуда Махачкалы. Юсупов* отметил, что представители полиции заявляли в суде, что он добровольно находился в участке почти сутки. Все свидетели в суде подтвердили, что  Юсупов* после задержания на акции протеста против мобилизации удерживался в полиции насильно, но это не убедило судью занять сторону журналиста и удовлетворить его жалобу на силовиков. 

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября 2022 года полицейские отпустили Юсупова* и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

Пятигорский кассационный суд рассмотрел жалобу на решение Советского районного суда Махачкалы и апелляционное определение Верховного суда Дагестана по делу о задержании журналиста Идриса Юсупова* 26 сентября 2022 года. Юсупов* и его адвокат Шамиль Исаев  ранее обжаловали решение апелляционного суда. В кассационной жалобе они указали, что предыдущие решения были незаконными и подлежат отмене — выводы обоих дагестанских судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также, по их мнению, были нарушены нормы материального и процессуального права, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"**.

Адвокат отметил, что задержание Юсупова* было необоснованным, силовики нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 22 Конституции России.  Во время задержания полицейские не указали на признаки преступления или правонарушения с его стороны, не составили документов и создали препятствия для осуществления журналистской деятельности, что повлекло нарушение свободы слова, права на получение и распространение информации. У Юсупова* в отделе полиции забрали личные вещи, которые вернули ему только после освобождения. Кроме того, защита в кассационной жалобе отметила, что суды проигнорировали показания свидетелей, которые подтверждали, что Юсупов был задержан и находился в полиции без составления протокола.

Тем не менее, свидетелей, подтверждавших слова Юсупова*, Верховный суд Дагестана посчитал "лицами, заинтересованными в исходе дела", подверг их показания "критической оценке" и признал их недостоверными доказательствами. В материалах дела, по утверждению суда, "отсутствуют доказательства того, что истец был задержан и доставлен в служебное помещение отдела полиции". Также суд отметил, что "факт нахождения истца в отделе полиции не может служить доказательством незаконности его задержания, доставки в отдел и удержания без соответствующих процессуальных документов". Также суд, несмотря на удовлетворение ходатайств о допросе дополнительных свидетелей, так и не вызвал журналистку Юлию Вишневецкую, также задержанную полицейскими 26 сентября 2022 года, сотрудников полиции Абакара Раджабова и Сиявуша Рашидова, сообщили правозащитники.

Жалобу по делу рассматривал Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске с использованием видеоконференцсвязи — все участники находились в Дагестане, заседание состоялось 31 октября.

Адвокат Исаев в своем выступлении подчеркнул, что задержание Юсупова* нарушило его права как гражданина на свободу и как журналиста на получение и распространение информации. Заявления представителей МВД о том, что журналист  добровольно пришел в отдел полиции и оставался там по собственному желанию в течение 18 часов, Исаев назвал бездоказательными и несостоятельными. Он отметил, что даже адвокаты не могут попасть в отдел полиции без специального разрешения. Юсупов* подчеркнул, что МВД, суды первой и апелляционной инстанций отказываются признавать явные и грубые нарушения его прав.

Представительница управления МВД России по Махачкале Самера Давыдова вновь изложила позицию ведомства, заявив, что Юсупова никто не задерживал и в отдел полиции не доставлял. На это, по ее словам, указывает и то, что он не зарегистрирован в книге учета доставленных, и никаких протоколов в отношении него тоже нет.

После краткого пребывания в совещательной комнате судебная коллегия кассационной инстанции огласила резолютивную часть решения — оставить в силе решения судов первой и апелляционной инстанций и отказать в удовлетворении кассационной жалобы, говорится в сообщении правозащитников.

Напомним, 26 сентября 2022 года жители Махачкалы собрались на акции протеста против мобилизации, некоторые из них были задержаны. Среди задержанных оказался и Идрис Юсупов, пришедший освещать акцию. Позже он рассказал, что силовики на площади проводили задержания чрезмерно жестко. По его словам, задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали сидя и лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

** внесен в реестр иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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