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23:01, 5 ноября 2024

Георгий Руруа вызван на допрос по делу о госперевороте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совладелец оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георгий Руруа получил вызов на допрос в Службу госбезопасности по делу о госперевороте и насильственном свержении власти.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля 2020 года суд признал акционера телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа виновным в незаконном обороте оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Оппозиция настаивала на освобождении Руруа, а после отказа властей сделать это оппозиционные депутаты не стали выполнять достигнутую с "Грузинской мечтой" договоренность о голосовании за изменение системы парламентских выборов. 27 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Руруа. Это помилование стало тогда реализацией первого этапа соглашения между президентом и оппозицией.

Одного из сооснователей и совладельцев оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа вызвали на допрос в Службу госбезопасности, сообщила сегодня телекомпания на своем сайте.

Руруа на своей странице в Facebook* сообщил, что ему пришло сообщение из СГБ, где указано, что дело возбуждено по статьям о государственном перевороте и насильственном свержении власти, опубликовав фото документа.  Он с иронией отметил, что вероятно в Службе произошла ошибка с адресом, по его мнению, этот документ должны быть направлен почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября 2023 года СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября 2023 года СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы.

Заявление спецслужбы о том, что будто бы трое задержанных граждан Сербии могут иметь отношение к подготовке государственного переворота, неуместны, так как революции в странах происходят не с подачи отдельных людей, а из-за массового недовольства жителей плохой работой властей, заявили 3 октября 2023 года грузинские оппозиционеры.

Работа Службы госбезопасности Грузии становится все более политизированной, поскольку спецслужба пытается контролировать деятельность политических сил, научных и экспертных кругов, образовательных учреждений, представителей культуры, НПО, а также расценивает их как угрозу безопасности страны, заявили тогда грузинские правозащитники.

Ранее силовики не раз заявляли о подготовке госпереворотов. Так, сторонники бывшего главы госбезопасности Грузии, лидера партии "Справедливость" Игоря Гиоргадзе были арестованы и в августе 2007 года приговорены к срокам заключения от 3,5 года до 8,5 года лишения свободы за то, что, как утверждали оперативники, планировали свержение власти и приезд в Грузию Гиоргадзе. Все обвиняемые отрицали выдвинутые против них обвинения. Кроме этого силовики не раз заявляли о попытках госпереворота. Так, Служба государственной безопасности Грузии после парламентских выборов 2020 года начала расследование дела о подготовке свержения государственной власти. Тогда спецслужбы допросили по делу о попытке государственного переворота наблюдателей, зафиксировавших нарушения на парламентских выборах, сообщил их адвокат. Дело возбуждено с целью запугать наблюдателей, заявили в"Едином национальном движении". Власти пытаются отвлечь внимание общества от протестов, предположил политолог Вахтанг Маисая.

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Автор: "Кавказский узел"

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