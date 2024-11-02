Фазиль Гасымов пожаловался на давление в бакинском изоляторе

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Арестованный в Баку экономист Фазиль Гасымов продолжает голодовку 143-и сутки. Он пожаловался родственникам, что от него требуют отказаться от адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Фазиль Гасымов, продолжающий голодовку 136-е сутки, истощен и не может спать из-за болей, сообщил 26 октября родственник арестованного.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

Фазиль Гасымов продолжает голодовку 143-и сутки, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" родственник арестованного. "1 ноября встретились с Фазилем. Его здоровье было в очень тяжелом состоянии, он сказал, что мучается от многочисленных болей. 31 октября намечался его суд, но по неизвестным причинам заседание перенесено на 5 декабря", - сказал он.

Член семьи Гасымова добавил, что Фазиль просил передать ему Конституцию Азербайджана для выступления на процессе, но руководство изолятора запрещает передавать ему книги. Кроме того, Гасымов пожаловался, что на него оказывают давление, чтобы он отказался от адвоката.

Напомним, 10 октября Фазиль Гасымов сообщил в суде, что подвергается моральным и физическим издевательствам в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Также он пожаловался, что охрана не позволяет ему общаться с адвокатами без свидетелей.

Представитель Пенитенциарной службы возразил, что права Фазиля Гасымова соблюдаются, а давления на него со стороны персонала изолятора и заключенных нет.

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