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21:02, 26 октября 2024

Состояние Фазиля Гасымова встревожило его родных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экономист Фазиль Гасымов, продолжающий голодовку 136-е сутки, крайне истощен и не может спать из-за болей. Родные опасаются, что он может впасть в кому.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда 12 октября Фазиль Гасымов заявил, что сотрудники СИЗО в Баку, в котором он содержится, создали для него информационную блокаду. Гасымов пожаловался, что подвергается моральным и физическим издевательствам, а также обвинил силовиков в пытках. 17 октября родные Гасымова пожаловались омбудсмену на ненадлежащее обращение с ним.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 

Родные посетили экономиста Фазиля Гасымова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. "Встреча прошла под строгим надзором охранников. Состояние Фазиля крайне тяжелое", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член семьи арестованного.

По его словам, продолжающий голодовку 136-е сутки Фазиль Гасымов из-за болей в сердце  не может по ночам спать. "Мы обеспокоены тем, что он в любой момент может впасть в кому. Из-за голодовки он настолько внешне изменился, что едва узнаваем. Словно от него остался только скелет", - сказал он.

Напомним, ранее представитель Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что права Фазиля Гасымова соблюдаются, давления со стороны персонала изолятора и заключенных на него нет. Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением здоровья из-за отказа принимать пищу, отметил он.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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