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15:40, 1 ноября 2024

Арестованы обвиняемые во вбросе бюллетеней в Марнеули

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зампред горсовета Марнеули Ровшан Искандаров и его брат Экбар Искандаров арестованы по делу о вбросе бюллетеней. Они отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", два человека были задержаны по подозрению в том, что во время парламентских выборов вбросили бюллетени в урну для голосования на участке № 69 в Марнеульском районе, итоги голосования на этом участке были отменены

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Суд оставил в заключении до окончания следствия двух обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на участке в Марнеули в ходе голосования на парламентских выборах 26 октября. Обвиняемые – заместитель председателя горсовета Ровшан Искандаров и его брат Экбар Искандаров. Оба не признают вину, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

На суде Ровшан Искандаров утверждал, что его подставили. «Кто-то сделал какой-то монтаж и из-за этого меня сажают в тюрьму. Все было спланировано. Говорят о фальсификации, но мне не нужно ничего фальсифицировать. Всем известно, что в этой административной единице проживает 17 тысяч человек и все они на 100% на моей стороне», — приводятся в публикации слова Ров

Напомним, заседание парламента по Конституции в 10-дневный срок после официального опубликования результатов должен назначить президент Грузии, таким образом признав результаты выборов, но "Грузинская мечта" намерена созвать сессию без решения Зурабишвили. 

"Вопрос внешней легитимности будет для грузинских властей отдельной проблемой. Но критически важным все же было признание со стороны соседей", - написал автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа". Блогеры "Кавказского узла" из ТбилисиБакуЕревана и  Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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