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05:52, 13 октября 2024

Военные из Азербайджана приняли участие в учениях в Турции

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Военнослужащие из Азербайджана посетили Турцию, где приняли участие в альпинистских учениях по приглашению учебного центра горных десантников.

Как писал "Кавказский узел", в апреле военные из Азербайджана приняли участие в учениях EFES-2024, которые прошли в Стамбуле и Измире.

Азербайджанские военные приняли участие в учениях в Турции, пишет 12 октября Oxu.az со ссылкой на публикацию министерства обороны Турции в соцсетях.

Военные из Азербайджана участвовали в "Альпинистских учениях" по приглашению школы и учебного центра горных десантников, около десяти человек прошли обучение навыкам скалолазания, информирует Media.az.

"Кавказский узел" ранее писал про неоднократно проводимые в Азербайджане военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк". В 2021 году в них приняли участие 600 турецких и азербайджанских военных. В 2023 году в учениях уже приняло участие до трех тысяч военных из двух стран.

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Автор: "Кавказский узел"

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