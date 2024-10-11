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12:07, 11 октября 2024

Призывы к античеченским акциям не нашли поддержки в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ингушетии проигнорировали призывы выйти на протестные акции в связи с заявлением Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", один из ингушских Telegram-каналов опубликовал призыв выйти на акцию, чтобы "показать кадыровцам", что ингушей нельзя оскорблять. Власти Ингушетии призвали жителей "не реагировать на провокации" и пригрозили штрафами и арестами за участие в несанкционированных мероприятиях.

Миннац Ингушетии также опубликовал предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных акциях. К сообщению, размещенному в Telegram-канале ведомства, был приложен скрин сообщения с призывами из соцсети выйти на акции в связи "с вчерашним обращением кадыровцев". Картинка перекрыта большими красными буквами с надписью "провокация".

Авторы обращений, опубликованных, в частности, в ингушских группах WhatsApp*, призывали собираться не только 10 октября, но и 11 октября "после джума-намаза". В опубликованных призывах названы две локации, где предлагалось сегодня собраться, чтобы останавливать автомашины с чеченскими номерами и "брить" их водителей.

По состоянию на 12.05 мск 11 октября, не поступало сведений о том, что люди собрались в названных локациях. При этом призывы собраться, чтобы брить водителей из Чечни, удивили комментаторов в телеграм-канале ингушского издания "Фортанга".

«Думаю, они сами запустили эти скриншоты, чтобы выставить ингушей в плохом свете», - прокомментировал распространившиеся призывы пользователь Khalid. «Оставьте в покое Ингушетию! Займитесь … Кадыровым! Он на десять уголовных статей наговорил», - заявил alanskiy.

«Нам не нужны провокации, ни нам, ни чеченцам. Не поддавайтесь на провокации», - призвал пользователь, пишущий под ником «Эхо Гор».

Богослов Ахмед Тангиев призвал жителей Ингушетии не позволять эмоциям "брать верх над самими собой".  Его обращение опубликовал в сети Instagram* паблик novosti_ingusheti2, у которого 204 тысячи подписчиков. «Те, которые уверовали, если к вам придет нечестивец с вестью, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, не то вы будете жалеть о содеянном», - привел богослов аят Корана.

«Прежде чем совершить какой-то поступок, мы - мусульмане - должны знать правдивая эта информация или нет, от кого она идет», - сказал Ахмед Тангиев.

Пост был опубликован 10 октября. По данным на 12.05 мск 11 октября, поста набрал 176 отметок «нравится» и 42 комментария, большинство их которых поблагодарили богослова и поддержали его.

Напомним, 9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова.

Ранее, во время встречи ингушской и чеченской делегаций в Москве, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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Автор: "Кавказский узел"

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