Власти Ингушетии предостерегли жителей от участия в протестах на фоне заявлений Кадырова

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Жители Ингушетии не должны выходить на несогласованные акции в связи с заявлением Кадырова о кровной мести, предупредили власти республики, назвав призывы участвовать в них провокацией.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт Делимхановым и Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики. "Кавказский узел" подготовил видео "Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?"

Власти Ингушетии предупредили жителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста и провокациях, инициируемых извне, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. "В свете высказываний отдельных политиков из Чеченской Республики в социальных сетях и мессенджерах активизировались провокаторы украинских центров информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО), которые по аналогии с антиеврейскими погромами в Дагестане пытаются спровоцировать аналогичные национал-сепаратистские акции", - сказано в пресс-релизе.

В заявлении указано, что провокаторы намерены выставлять ингушей националистическими дикарями, а руководство республики, которое ведет сдержанную информационную политику, сообщило агентство.

Власти региона просят жителей проявлять сдержанность, не реагировать на провокации, также они указали, что ответственность за участие в несанкционированных мероприятия предусматривает штрафы и арест.

Миннац Ингушетии также опубликовал предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных акциях. К сообщению, размещенному в Telegram-канале ведомства, приложен скрин сообщения с призывами из соцсети выйти на акции в связи "с вчерашним обращением кадыровцев". Картинка перекрыта большими красными буквами с надписью "провокация".

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

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