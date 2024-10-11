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11:40, 11 октября 2024

Заявление Кадырова о кровной мести вызвало недоумение у пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Слова Рамзана Кадырова с угрозой объявить кровную месть сенатору Керимову и депутатам от Ингушетии и Дагестана вызывают недоумение, так как связаны с бизнес-конфликтом, а не убийством родственника, указали пользователи в кавказских телеграм-каналах.

Как писал "Кавказский узел", кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Заявление Кадырова с угрозой объявления кровной мести связано с борьбой за контроль над Wildberries, считает политконсультант Игорь Димитриев.

"Был штурм офиса "Вайлдберриз" с жертвами. Но несмотря на потери офис отбили. И соответственно, наезд чеченских защитников семейных ценностей тоже отбили. Таким образом, монополия чеченского руководства на силовую крышу нарушена. Если у тебя проблемы с бизнесом, то не обязательно ехать сдаваться в "Президент-отель" («Президент-отель» в Москве считается штаб-квартирой лиц, приближенных к руководству Чечни, сообщило 18 сентября 2023 года MSK1.RU. – Прим. "Кавказского узла"), можно обратиться к более обаятельным ребятам. Этого Кадыров простить не может никак", - написал он 10 октября в своем телеграм-канале.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Публикация о заявлении Кадырова с угрозой объявить кровную месть размещена 10 октября в анонимном телеграм-канале "Эхо Дагестана", на который подписаны 194 тысячи пользователей. По состоянию на 11.35 мск 11 октября, под публикацией размещено 798 комментариев. Авторы некоторых из них высказали недоумение заявлением Кадырова.

"Обиделся, что ли?" – иронично написал пользователь с ником 209. "Какая кровная месть, если родственников не убили?" – удивился пользователь с ником, состоящим из арабских букв.

"Кадыров слишком на большой кусок позарился", - высказал мнение Attention. "Убили […] ингушей, а кровную месть им? Как понять?" – задался вопросом AvtoMasla.

О заявлении Кадырова также сообщило 10 октября в своем телеграм-канале ингушское издание «Фортанга». Под публикацией издания к 11.35 мск 11 октября размещено 68 комментариев. Авторы многих из них высказали критику в адрес главы Чечни.

"Странно даже, откуда у людей появляется это «величие», наверное из-за того, что окружение лебезит", - написал пользователь с ником Амед А. "Гордыня и приведет его к естественному концу. Угрозы убийством? Убили двух парней и еще наезжают? Это не кавказец", - высказал мнение alanskiy.

"Керимов тебе не пацан, не по зубам тебе", - заочно обратился к Кадырову Khalid. "Это пустая угроза людям, у которых достаточно ресурсов защитить себя", - высказал аналогичное мнение Zk Brv.

Скептически высказались о заявлении Кадырова и пользователи Telegram в комментариях к публикации о словах Кадырова, размещенной в оппозиционном властям Чечни телеграм-канале. "Не слушайте этого товарища, он и его окружение смуту наводит между братскими народами", - написал, в частности, Гарун.

"А что он [Сулейман Керимов] сделал Кадырову? Я не пойму", - удивилась Zukhra. "[Кадыров] хочет долю в "Вайлдберис", Керимов в этом мешает ему", - высказал в ответ мнение Фариз.

"Керимов - это дагестанец же, который помогает республике? Или путаю", - поинтересовался Абу Усама. "Все правильно", - ответил Rm77.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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