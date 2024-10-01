Бывшие соперники Абрамченко оспаривают в судах нарушения на выборах в Ростовской области

01 октября 2024, 23:56

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Суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать иск бывшего кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы Натальи Оськиной в связи с допущенными на выборах нарушениях. Иск по поводу недопуска наблюдателей от бывшего кандидата от партии "Яблоко" Александра Ефимова оставлен без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", после подсчета 100% протоколов на довыборах в Госдуму в Ростовской области побеждает бывший заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая набрала 75,73% голосов, сообщил предварительные результаты ЦИК. Выборы депутата Госдумы от Ростовской области прошли в условиях отсутствия полноценного контроля со стороны наблюдателей и по сути стали назначением Виктории Абрамченко, считают Наталья Оськина и депутат Госдумы Евгений Бессонов.

Активная поддержка "Единой Россией" кандидатуры бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на должность депутата Госдумы не оставляет шансов ее соперникам, при этом не исключено, что со временем Абрамченко будет претендовать на пост губернатора Ростовской области, указали политологи. Соперники Абрамченко рассказали о препонах в агиткампании и беспрецедентном использовании административного ресурса для кандидата от партии власти. В Ростовской области 6-8 сентября прошли дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Виталий Кушнарев, депутат Государственной думы VIII созыва от партии "Единая Россия", сложил полномочия депутата Госдумы в связи с уходом на пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области. На место в Госдуме претендовали Виктория Абрамченко от "Единой России", Дмитрий Величко от партии "Новые люди", Александр Ефимов от партии "Яблоко", Роман Климов – от ЛДПР, Наталья Оськина – от КПРФ и Максим Федоров – от "Справедливой России – За правду".

По иску депутата Ростовской облдумы Натальи Оськиной в связи с нарушениями на выборах сегодня состоялось первое заседание суда. "Суд принял все мои ходатайства. Ждём затребованных документов. Перерыв в суде до 4 октября", - сообщила она. Оськина добавила, что. будучи юристом, сама выступает представителем в суде по иску.

Депутат отметила основные нарушения, указанные в её иске. "Нарушение порядка подсчёта голосов. Использование трафаретов. Нахождение на участке пачек уже отмеченных за кандидата Абрамченко бюллетеней", - указала Оськина.

Она сомневается, что могут быть проведены повторные выборы. "В нашей системе даже при злостных нарушениях, суды выносят решения - не повлияло на волеизъявление граждан", - сетует Оськина.

Она также сообщила, что от КПРФ наблюдатели и члены комиссий с правом решающего голоса были на всех участках.

Александр Ефимов, бывший кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" сообщил, что заседание по его иску прошло.

"Иск был по поводу не допуска наблюдателей в связи с пропиской. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. 9 октября будет апелляционная инстанция в Ростовском областном суде. Хотим дойти до Конституционного суда. Ведь в иске оспаривается не только действия комиссии, а то, что они вытекают из решения законодателей, которые нарушают конституцию", - сказал он.

Кандидат писал обращения в избиркомы. "Но ничего прорывного в их ответах нет", - посетовал Ефимов

Олег Савченко, который баллотировался в депутаты гордумы Батайска как самовыдвиженец, 27 сентября проиграл свой иск, но также намерен пройти все инстанции.

"По мне решение суда — абсурд полнейший. Что на выборах происходило, то и на суде происходит. Суд был видимо заинтересован (в отказе по иску). Потому что любой независимый человек понимает, что происходило на выборах. Какими путями это сделали и какой результат был. Но судья этого не увидел. И доказательств ему не понадобилось. Даже видеофиксации, которая велась самой избирательной комиссией», - рассказал он.

6-8 сентября проходили выборы депутатов гордум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России". Явка на выборах муниципальных депутатов в Батайске, Азове и Таганроге не превысила 30%, сообщил избирком Ростовской области. КПРФ назвала нарушения в Батайске одними из самых массовых в России. Кандидаты в депутаты потребовали расследовать нарушения и отменить итоги выборов.

По словам самовыдвиженца, по поводу показаний свидетелей со стороны истца в решении суда написано, что они не могут быть приняты во внимание, так как они знакомые истца.

"А ведь это наблюдатели других кандидатов, которых я лично второй раз в жизни видел. Первый раз на выборах, второй раз — в суде. Не могу понять как степень знакомства определили. Хотя и сами свидетели показали, что впервые меня увидели в день выборов", - сказал Савченко.

"Кавказский узел" писал, что 7 сентября в донском отделении КПРФ заявили, что на избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома. В партии отметили, что в связи с этим направлены жалобы. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина. Она призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень. Оськина также заявила, что на одном из избирательных участков члены избиркома закрывают листом бумаги от избирателей графу с фамилиями в списке, оставляя лишь колонку, где им нужно поставить подпись.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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