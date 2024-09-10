Коммунисты раскритиковали выборы депутата Госдумы в Ростовской области

10 сентября 2024, 15:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выборы депутата Госдумы от Ростовской области прошли в условиях отсутствия полноценного контроля со стороны наблюдателей и по сути стали назначением Виктории Абрамченко, считают Наталья Оськина и депутат Госдумы Евгений Бессонов.

Как писал "Кавказский узел", после подсчета 100% протоколов на довыборах в Госдуму в Ростовской области побеждает бывший заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая набрала 75,73% голосов, сообщил предварительные результаты ЦИК.

Активная поддержка "Единой Россией" кандидатуры бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на должность депутата Госдумы не оставляет шансов ее соперникам, при этом не исключено, что со временем Абрамченко будет претендовать на пост губернатора Ростовской области, указали политологи. Соперники Абрамченко рассказали о препонах в агиткампании и беспрецедентном использовании административного ресурса для кандидата от партии власти. В Ростовской области 6-8 сентября прошли дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Виталий Кушнарев, депутат Государственной думы VIII созыва от партии "Единая Россия", сложил полномочия депутата Госдумы в связи с уходом на пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области. На место в Госдуме претендовали Виктория Абрамченко от “Единой России”, Дмитрий Величко от партии "Новые люди", Александр Ефимов от партии "Яблоко", Роман Климов – от ЛДПР, Наталья Оськина – от КПРФ и Максим Федоров – от “Справедливой России – За правду”.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Наталья Оськина отказалась признать итоги выборов. "Итоги процесса, представленного как выборы, 6, 7, 8 сентября 2024 года я не признаю", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, это была "игра в выборы". "Это было сделано для того, чтобы в федеральный центр показать красивую картинку, что здесь, внизу, состоялись демократические выборы и что человек не назначен на эту должность, а избран населением", - привело слова Оськиной издание 161.ru

Она отметила, что Виктория Абрамченко до выборов стала советником губернатора, местные власти активно рассказывали о ее деятельности.

Сегодня Оськина написала в своем Telegram-канале, что жители "массово пишут", что "и они, и их соседи, и друзья семьями шли голосовать за Оськину и по их подсчётам никто не голосовал за незнакомую женщину".

Депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов заявил, что в Ростовской области "было назначение", а не выборы. "Минимизировали явку, убрали наблюдателей и назначили депутата. Голосовать шли бюджетники и предприятия. Причем шли в первые дни голосования. Возникают вопросы — кто принимает решение тратить в три раза больше денег на выборы? У нас что, денег много? Почему это все происходит?", - привела его слова RostovGazeta.

По его словам, для наблюдения за выборами не были допущены 72 наблюдателя. "Как оценивать эти выборы в Ростовской области если института контроля нет. Люди приходят на избирательный участок, а напротив их фамилий стоят подписи", - возмутился он.

При этом он отметил, что запрет на видео- и фотосъемку лишил наблюдателей возможности фиксировать нарушения. Нарушения фиксируются наблюдателями от КПРФ. Они приносят видео с нарушением закона, а им говорят, что видео получено незаконно, поскольку видеосъемка запрещена", - заявил депутат

"Кавказский узел" писал, что 7 сентября в донском отделении КПРФ заявили, что на избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома. В партии отметили, что в связи с этим направлены жалобы. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина. Она призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень. Оськина также заявила, что на одном из избирательных участков члены избиркома закрывают листом бумаги от избирателей графу с фамилиями в списке, оставляя лишь колонку, где им нужно поставить подпись.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.