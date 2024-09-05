Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса

05 сентября 2024, 21:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активная поддержка "Единой Россией" кандидатуры бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на должность депутата Госдумы не оставляет шансов ее соперникам, при этом не исключено, что со временем Абрамченко будет претендовать на пост губернатора Ростовской области, указали политологи. Соперники Абрамченко рассказали о препонах в агиткампании и беспрецедентном использовании административного ресурса для кандидата от партии власти.

В Ростовской области 8 сентября 2024 года пройдут дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Виталий Кушнарев, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», сложил полномочия депутата Госдумы в связи с уходом на пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области.На место в Госдуме претендуют Виктория Абрамченко от “Единой России”, Дмитрий Величко от партии “Новые люди”, Александр Ефимов – от партии “Яблоко”, Роман Климов – от ЛДПР, Наталья Оськина – от КПРФ и Максим Федоров – от “Справедливой России - За правду”, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России".

"Единая Россия" выдвинула и активно поддерживает кандидатуру бывшего вице-премьера России Виктории Абрамченко на выборах в Госдуму в Ростовской области, что сводит шансы других кандидатов на нет, уверен ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

"В ходе агитации против нее практически не было никакой кампании. Каждый из кандидатов занимался своими делами. Коммунисты, например, сосредоточились на электорате третьего избирательного округа города Ростова-на-Дону, потому что в следующем году там для них будут перевыборы. Ефимов от "Яблока" в основном работал в соцсетях, Величко из "Новых людей" тоже не был активным. ЛДПР и «Справедливая Россия» формально участвуют, но никакой реальной борьбы не вели. Абрамченко реально ведет активную агиткампанию и не оставляет шансов другим кандидатам", - рассказал он.

Не тем не менее, у Абрамченко есть определенные проблемы, отмечает он. В частности в случае высокой явки в Новочеркасске, по его мнению, могут победить коммунисты. "Кроме этого В Ростове есть некоторые участки, где коммунисты основательно закрепились и традиционно получают больше голосов. Вот ее основные проблемы в ходе этих выборов", - указал он

Политолог также добавил, что Абрамченко может стать следующим губернатором области. "Это вне сомнений. Ее готовят к тому, чтобы она стала новым губернатором области. Практически через год, в 2025 году, ожидаются выборы, на которых основным кандидатом снова будет Абрамченко. Все идет к этому", - уверен Абросимов.

С ним согласен московский политолог Сергей Жаворонков. "Ее выдвижение «Единой Россией» сводит на нет шансы остальных кандидатов в депутаты от Ростовской области. Но дело не в том, что она была вице-премьером и ее статусе, а в том, что Ростовская область относится к так называемым территориям управляемого голосования. То есть там системные партии подавлены администрацией, мало наблюдателей и по большому счету можно нарисовать все что угодно. Абрамченко является кандидатом от власти, поэтому будут рисовать в ее пользу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Абрамченко еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сменить влиятельного Василия Голубева на посту губернатора. "Я лично сомневаюсь в том, что ее уже начали готовить к посту губернатора Ростовской области. Действующий губернатор Голубев очень влиятельный человек, он еще до Ростовской области был известным политиком. Если в области не произойдут какие-то эксцессы, то Голубев продолжит руководить этим регионом", - указал он.

Кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Александр Ефимов рассказал «Кавказскому узлу», что во время агитационной кампании кандидат от власти использовала админресурс. "Есть много фактов, подтверждающих использование Абрамченко административного ресурса в ходе предвыборной кампании. Один из таких эпизодов – это публикации материалов и видео на информационных ресурсах государственных структур. Это нарушение закона, нельзя использовать их для продвижения кандидата в депутаты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, рекламные баннеры для оппозиционных кандидатов оказались недоступны. "Еще до начала кампании мы связались с агентствами, запросили места, они дали нам прайс-лист, мы договорились обо всем, а когда выслали баннеры, то нам вежливо сказали, что все места уже заняты. Хотя любой человек может заметить, сколько свободных рекламных мест было по всему городу", - пожаловался кандидат.

Он также рассказал, что его слоган «За Мир и Свободу! За соглашение о прекращении огня!» привлек внимание жителей городов Ростовской области. "Когда мы раздавали листовки, то очень многие брали их, читали и удивлялись, что можно такое писать и выступать за мир и прекращение боевых действий. Многие соглашались с нашей повесткой. Особенно взрослые. Но и среди молодых были те, кто осознавал необходимость мира", - указал он.

Кандидат в депутаты от КПРФ Наталья Оськина считает, что предвыборная кампания была беспрецедентной. "Такого беспредела как у нас происходит в Ростовской области по незаконной агитации людей штаба Абрамченко, никогда еще не было. Почти все официальные информационные ресурсы государственных учреждений Ростовской области делают у себя перепосты публикаций кандидата Абрамченко. Тем временем Роскомнадзор говорит, что интернет-ресурсы официальных сайтов приравниваются к СМИ, а их публикации приравниваются к незаконной агитации. Почему такое допущено в нашем регионе и как можно говорить о начале честных выборов? Выборы еще впереди, но я так понимаю, из них пытаются сделать профанацию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На основании этого она обратилась в прокуратуру Ростовской области. "Согласно статье 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях. А в статье 48.7 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что органам государственной власти и лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы", - отметила она.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.