Пачка бюллетеней в урне на участке в Батайске. Скриншот фото из Telegram-канала "КПРФ.Дон" от 08.09.24, https://t.me/KommunistDon/8540

10 сентября 2024, 22:16

Явка на муниципальных выборах в Ростовской области не превысила 30%

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Явка на выборах муниципальных депутатов в Батайске Азове и таганроге не превысила 30%, сообщил избирком Ростовской области. КПРФ назвала нарушения в Батайске одними из самых массовых в России.

Как писал "Кавказский узел", на избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома, в связи с этим направлены жалобы, сообщила КПРФ. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина и призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень.

6-8 сентября проходили выборы депутатов городских дум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России".

На выборах депутатов Городской думы Батайска явка составила 26,19%. 14 мандатов получила партия «Единая Россия», четыре - от "Справедливая Россия", четыре - кандидаты-самовыдвиженцы, по одному - КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России", сообщил 9 сентября избирком Ростовской области.

На выборах в Азове участие в голосовании приняли 28,13% людей, внесенных в списки избирателей. 13 мандатов получила «Единая Россия», три - "Справедливая Россия", два - КПРФ, один - "Новые люди" и три - самовыдвиженцы. 

В Таганроге явка составила 18,09%. В городскую думу прошли всего три партии. 23 мандата получили кандидаты от партии «Единая Россия», также один мандат у партии «Новые люди» и один у самовыдвиженца.

КПРФ заявила о большом числе нарушений в Батайске. «Разнообразные нарушения на прошедших выборах фиксировали в разных регионах, но, пожалуй, всех на этот раз «переплюнули» в г. Батайске Ростовской области», - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале партии.

«Бюллетени, чудесным образом появляющиеся в пустом ящике для голосования и, наоборот, не менее загадочно растворяющиеся в воздухе; исчезающие под конец дня акты; отключающееся в момент подсчета голосов электричество и пересчеты в темноте; «Антитеррор-маски-шоу» с физическим воздействием на наблюдателей и уполномоченных от КПРФ», — перечисляются в сообщении зафиксированные наблюдателями от партии нарушения.

7 сентября Ростовское областное отделение КПРФ пожаловалось на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Также партия в своем Telegram-канале сообщала о вброшенной пачке бюллетеней на одном из участков, визите силовиков на избирательный участок 264, которые «оказывали физическое воздействие и воспрепятствование в осуществлении обозрения бюллетеней и процедуры подсчета наблюдателям от КПРФ». На этом же участке отсутствовали и акты о проведении голосования с использованием сейф-пакетов, что помешало установить реальное число бюллетеней.

Телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК» опубликовал сегодня фотографию постановления участковой избирательной комиссии № 236 в Батайске, которая 8 сентября в ответ на жалобу о вбросе бюллетеней заявила, что «процедура голосования осуществлялась в полном соответствии с требованиями закона».

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Силовики провели обыски у ростовского активиста", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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