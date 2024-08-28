Сборщик подписей за Надеждина рассказал подробности допроса ростовскими силовиками

28 августа 2024, 23:59

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Обыск проводился по делу о связи с нежелательными организациями, а силовики, помимо вопросов о партии "Гражданская инициатива", интересовались связью с ростовской активисткой Анастасией Шевченко, сообщил Александр Коломыц, который в ходе президентской кампании собирал подписи за кандидатуру Бориса Надеждина.

Как писал "Кавказский узел", в доме активиста из Ростовской области, принимавшего участие в кампании за регистрацию Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах, силовики провели обыск и изъяли технику. Они попытались провести обыски еще у двоих местных активистов.

По словам Александра Коломыца, с обыском к нему пришли ранним утром 16 августа, было около 06:30. В дверь постучали, он ее приоткрыл, но цепочку оставил неснятой.

"После этого с криками «Открывай» мне ломают цепочку ломом и кладут на пол меня и девушку. Через минуту дают возможность встать и показывают постановление Ленинского суда о проведении оперативно-разыскных мероприятий. На мой вопрос, будет ли у меня копия постановления, ответ отрицательный, — привело его слова издание 161.ru

Он добавил, что успел увидеть в бумагах, что его подозревают в связи с нежелательными организациями. "Во время обыска изъяли четыре телефона и три ноутбука. После этого меня отвезли на допрос в ФСБ, где задавали вопросы о связи с [осужденной активисткой Анастасией] Шевченко, кампании Надеждина", - рассказал он. По его словам, вопросы также касались процедуры передачи полномочий в отделении партии и политических убеждений.

Оппозиционная активистка, ростовчанка Анастасия Шевченко была арестована в январе 2019 года по решению суда. Ей предъявили обвинение по уголовной статье о деятельности нежелательной организации. Это стало первым подобным уголовным делом в России. Через 2 года суд приговорил Шевченко к четырехлетнему условному сроку. После того, как она покинула Россию, суд заменил условный срок на реальный. 6 февраля 2023 года заочный срок лишения свободы был сокращен на один год, говорится в справке "Кавказского узла" "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко".