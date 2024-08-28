28 августа 2024, 23:59
Сборщик подписей за Надеждина рассказал подробности допроса ростовскими силовиками
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Обыск проводился по делу о связи с нежелательными организациями, а силовики, помимо вопросов о партии "Гражданская инициатива", интересовались связью с ростовской активисткой Анастасией Шевченко, сообщил Александр Коломыц, который в ходе президентской кампании собирал подписи за кандидатуру Бориса Надеждина.
Как писал "Кавказский узел", в доме активиста из Ростовской области, принимавшего участие в кампании за регистрацию Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах, силовики провели обыск и изъяли технику. Они попытались провести обыски еще у двоих местных активистов.
По словам Александра Коломыца, с обыском к нему пришли ранним утром 16 августа, было около 06:30. В дверь постучали, он ее приоткрыл, но цепочку оставил неснятой.
"После этого с криками «Открывай» мне ломают цепочку ломом и кладут на пол меня и девушку. Через минуту дают возможность встать и показывают постановление Ленинского суда о проведении оперативно-разыскных мероприятий. На мой вопрос, будет ли у меня копия постановления, ответ отрицательный, — привело его слова издание 161.ru
Он добавил, что успел увидеть в бумагах, что его подозревают в связи с нежелательными организациями. "Во время обыска изъяли четыре телефона и три ноутбука. После этого меня отвезли на допрос в ФСБ, где задавали вопросы о связи с [осужденной активисткой Анастасией] Шевченко, кампании Надеждина", - рассказал он. По его словам, вопросы также касались процедуры передачи полномочий в отделении партии и политических убеждений.
Оппозиционная активистка, ростовчанка Анастасия Шевченко была арестована в январе 2019 года по решению суда. Ей предъявили обвинение по уголовной статье о деятельности нежелательной организации. Это стало первым подобным уголовным делом в России. Через 2 года суд приговорил Шевченко к четырехлетнему условному сроку. После того, как она покинула Россию, суд заменил условный срок на реальный. 6 февраля 2023 года заочный срок лишения свободы был сокращен на один год, говорится в справке "Кавказского узла" "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко".
После допроса Александра отпустили. По его словам, ему никаких документов, кроме копии акта, не дали. Он написал жалобу в региональное ФСБ, чтобы получить данные постановления на обыск, говорится в публикации.
"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку.
Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Суд не удовлетворил иск Надеждина к Центризбиркому
Ранее, 30 января, стало известно, что в поддержку Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.
Сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришло несколько активистов.
Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. "Кавказский узел" подготовил справку "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Освещение выборов президента собрано в тематической подборке "5-е выборы Путина".
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Автор: "Кавказский узел"