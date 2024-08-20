Силовики провели обыски у ростовского активиста

20 августа 2024, 08:04

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В доме активиста из Ростовской области, принимавшего участие в кампании за регистрацию Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах, силовики провели обыски и изъяли технику. Они попытались провести обыски еще у двоих местных активистов.

По данным источника, силовики провели обыски по делу о возбуждении ненависти или вражды у активиста из Ростовской области, принимавшего участие в кампании за регистрацию Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах.

Силовики заявили, что молодой человек и его бывшие коллеги проходят по уголовному делу свидетелями. Они угрожали выбить дверь, если им не откроют. В доме активиста изъята техника, его самого отпустили после беседы с сотрудниками правоохранительных органов, передало 19 августа "ОВД Инфо"*.

Обыски силовики попытались провести еще у двух ростовских активистов, а после того, как активистов не оказалось дома, провели опросы их соседей, отметило издание.

На 08.00 мск 20 августа на сайте следственного управления СКР по Ростовской области и на сайте управления МВД по региону нет сообщений об обысках у местных жителей.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку.

Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Суд не удовлетворил иск Надеждина к Центризбиркому

Ранее, 30 января, стало известно, что в поддержку Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

Сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришло несколько активистов.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. "Кавказский узел" подготовил справку "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Освещение выборов президента собрано в тематической подборке "5-е выборы Путина".

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