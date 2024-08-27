Идрис Юсупов. Фото: https://sotavision.world/zhurnalista-i-pravozashhitnika-idris-yusupov-sdelali-svidetelem-po-delu-ob-antisemitskih-besporyadkah-v-mahachkale/ признан инагентом

27 августа 2024, 15:32

Идрис Юсупов* оштрафован за пикеты в поддержку Палестины и Абдулмумина Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале признал нарушением законодательства об иноагентах пикеты в поддержку Палестины и с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева, которые провел журналист Идрис Юсупов*, и постановил оштрафовать его на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2023 года Минюст включил журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова* в список иностранных агентов. Журналист объяснил это тем, что в начале 2023 года участвовал в проекте комитета "Гражданское содействие"* по оказанию помощи заключенным с Северного Кавказа. В феврале 2024 года Юсупов* вернул полученные из "Гражданского содействия"* деньги, после чего подал заявление об исключении его из реестра иностранных агентов. 6 июня стало известно, что силовики составили протокол на Идриса Юсупова* по части 8 статьи 19.34 КоАП РФ ("Несоблюдение ограничений, связанных со статусом иностранного агента"; предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей). Районный суд в Махачкале вернул протокол силовикам с требованием устранить допущенные в нем нарушения.

Журналиста Идриса Юсупова* оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о несоблюдении ограничений, связанных со статусом иноагента (часть 8 статьи 19.34 КоАП), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Как следует из постановления Ленинского районного суда Махачкалы, поводом для составления административного протокола стали фотографии с пикета, опубликованные в Telegram-канале "Черновик". Адвокат Юсупова* просил прекратить дело в связи с отсутствием правонарушения, так как журналист не организовывал публичного мероприятия, а пикет проводил молча, указал он. Журналист свою вину не признал. Суд постановил оштрафовать Юсупова* на 30 тысяч рублей, указано в постановлении суда от 14 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта в доме журналиста из Махачкалы Идриса Юсупова* был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли телефон и ноутбуки. Ранее, 30 октября 2023 года, силовики также пришли с обыском в дом к Юсупову* и изъяли технику и флешки. 21 августа стало известно, что силовики возвратили дагестанскому журналисту Идрису Юсупову* изъятую при обыске технику, при этом заявления с требованием обосновать проведение обыска пока остались без ответа.

Напомним, Идрис Юсупов* – журналист издания "Новое дело". Он предал огласке общественно важную для Дагестана проблему – опубликовал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Журналист регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, а также одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

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* внесены в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Автор жалобы на Доного арестован в Ростове-на-Дону", "Показания свидетелей не убедили суд встать на сторону Юсупова*", "Юристы оценили нарушения силовиками прав дагестанских журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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