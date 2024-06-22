Суд вернул силовикам дело журналиста Юсупова*

22 июня 2024, 15:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Райсуд в Махачкале потребовал от силовиков устранить нарушения в административном деле журналиста Идриса Юсупова*, обвиненного в неисполнении обязанностей иноагента.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что силовики составили протокол на Идриса Юсупова* по части 8 статьи 19.34 КоАП РФ ("Несоблюдение ограничений, связанных со статусом иностранного агента"; предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей).

24 ноября 2023 года Минюст включил журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова* в список иностранных агентов. Журналист объяснил это тем, что в начале 2023 года участвовал в проекте комитета "Гражданское содействие"* по оказанию помощи заключенным с Северного Кавказа. В феврале 2024 года Юсупов* вернул полученные из "Гражданского содействия"* деньги, после чего подал заявление об исключении его из реестра иностранных агентов.

Ленинский райсуд Махачкалы вернул в полицию административное дело Идриса Юсупова, обвиняемого по статье 19.34 КоАП РФ, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы в отношении Юсупова поступили в суд 10 июня, решение по ним было принято 13 июня. Карточка дела обновлена 19 июня, в ней опубликован текст судебного определения.

"В материалах дела отсутствуют сведения о направлении (вручении) протокола об административном правонарушении лицу, в отношении которого было возбуждено дело, а именно отчета об отслеживании почтового отправления", - указано в документе.

Этот недостаток протокола не может быть восполнен судом, "в связи с чем протокол об административном правонарушении подлежит возвращению должностному лицу, его составившему", заявил судья Данил Ершов и потребовал от автора протокола устранить "неполноту представленных материалов".

Напомним, Идрис Юсупов* предал огласке общественно важную для Дагестана проблему – опубликовал материалы о практике регулярных задержаний верующих и о постановке их на профучет в полиции. Журналист также регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, а также пикеты в поддержку жителей Палестины.

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* включены в реестр иностранных агентов.

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