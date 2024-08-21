Идрис Юсупов* добился возврата изъятой при обыске техники

21 августа 2024, 17:14

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Силовики возвратили дагестанскому журналисту Идрису Юсупову* изъятую при обыске технику, при этом заявления с требованием обосновать проведение обыска пока остались без ответа.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта в доме журналиста из Махачкалы Идриса Юсупова* был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли телефон и ноутбуки. При этом ранее, 30 октября 2023 года, силовики также пришли с обыском в дом к Юсупову* и изъяли технику и флешки.

24 ноября 2023 года Минюст включил журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова* в список иностранных агентов. Журналист объяснил это тем, что в начале 2023 года участвовал в проекте комитета "Гражданское содействие"* по оказанию помощи заключенным с Северного Кавказа. В феврале 2024 года Юсупов* вернул полученные из "Гражданского содействия"* деньги, после чего подал заявление об исключении его из реестра иностранных агентов. 6 июня стало известно, что силовики составили протокол на Идриса Юсупова* по части 8 статьи 19.34 КоАП РФ ("Несоблюдение ограничений, связанных со статусом иностранного агента"; предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей). Районный суд в Махачкале вернул протокол силовикам с требованием устранить допущенные в нем нарушения.

Журналист Идрис Юсупов* и адвокат Султан Тельхигов обратились в несколько инстанций в связи с обыском, который силовики провели в доме Юсупова* весной 2024 года.

Так, 19 июля журналист направил руководителю ГУ МВД по СКФО заявление о возврате изъятой техники. В заявлении он отметил, что эти предметы сотрудники ФСБ уже забирали у него во время обыска 30 октября 2023 года. Технику вернули только после обращения в Следком, 18 марта, но через несколько дней она вновь была изъята. В ответ на это заявление Юсупова* 15 августа к нему домой приехал оперативный сотрудник МВД, который привез и отдал под расписку изъятую технику - телефон и ноутбуки, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

На другие заявления журналиста и его адвоката — об обосновании проведения обыска, ответа пока нет. Так, без ответа осталось заявление в ГУ МВД по СКФО о предоставлении материалов оперативно-розыскных мероприятий.Так, статья 24 Конституции гласит, что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны предоставить каждому гражданину доступ к документам и материалам, которые затрагивают его права и свободы. А в соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", если человек считает, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий были нарушены его права, он имеет право запросить у соответствующих органов информацию о собранных о нем данных при условии, что это не нарушает требования закона и не разглашает государственную тайну, говорится в заявлении.

Кроме этого Юсупов* и его защита не получили ответ на заявление, направленное на имя председателя Верховного суда России по поводу незаконного отказа в доступе к материалам дела об оперативно-розыскных мероприятиях. Тельхигов указал, что этот отказ, полученный сначала в Нальчикском горсуде и затем подтвержденный Верховным судом Кабардино-Балкарии, лишает его возможности составить мотивированную апелляционную жалобу. Также Тельхигов написал в заявлении, что прошло более трех месяцев с тех пор, как Юсупов* подал апелляционную жалобу, но никто из них не получил информацию о ее судьбе. В своем заявлении в Верховный суд России адвокат Тельхигов обратил внимание на действие Нальчикского городского суда и на бездействие Верховного суда КБР, просил оказать содействие в скорейшем разрешении возникшей ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, Идрис Юсупов* – журналист издания "Новое дело". Он предал огласке общественно важную для Дагестана проблему – опубликовал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Журналист регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, а также одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

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