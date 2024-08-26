26 августа 2024, 23:33

Силовик из Новороссийска объявлен убитым на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Костоглодов убит в боевых действиях, сообщила мэрия Новороссийска. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 540 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти назвали имена как минимум 539 убитых на Украине военных из Краснодарского края.

Майор полиции Сергей Костоглодов убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Новороссийска, отчитываясь о вручении его награды (посмертно) с автографами Татьяны Булановой и Басты дочери силовика. Костоглодов отправился в зону СВО в сентябре 2022 года, до этого он служил в полиции, указано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 539 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2024, 00:56

  • Правозащитники объяснили радикализацию заключенных в суровкинской колонии

    В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. После случившегося возникают вопросы о системе безопасности и соблюдении правил сотрудниками колонии, подчеркнул политик Александр Ефимов. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус.

27 августа 2024, 00:32

  • Обстоятельства гибели Насимана Ягублу насторожили его соратников

    ДТП с участием кандидата в депутаты парламента Азербайджана от оппозиционной партии "Мусават" Насимана Ягублу произошло на прямой дороге, он был опытным водителем, заявил зампред партии Мустафа Гаджибейли. Также он назвал странным, что пострадавшего долго везли в больницу. Гаджибейли заявил, что правоохранительные органы обязаны расследовать причины аварии.

26 августа 2024, 22:38

26 августа 2024, 21:42

  • 1 Азербайджан объявил персонами нон-грата десятки депутатов ПАСЕ

    Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказавшиеся в январе утвердить полномочия делегации страны в организации, объявлены персонами нон-грана, им запрещен въезд в страну,  в том числе на климатический саммит COP29, сообщил МИД Азербайджана. Европейский парламентарий Франк Швабе назвал это решение признаком диктатуры.

26 августа 2024, 20:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи