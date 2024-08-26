26 августа 2024, 12:51

Смягчены ограничения для туристов в Тебердинском нацпарке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из 13 туристических маршрутов, которые были закрыты из-за лесного пожара в ущелье Гоначхир, открылись 11, сообщили в Тебердинском нацпарке. МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения в зоне пожара.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа спасатели вывели из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье 236 туристов (193 взрослых и 43 ребенка), на следующий день туристы были эвакуированы в пункт временного размещения в поселке Домбай. 25 августа пожар был локализован. Ущелье Гоначхир, а также Мусса-Ачитарские и Бадукские озера закрыты для туристов, объявило руководство Тебердинского нацпарка.

22 августа в горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай начался лесной пожар: загорелись хвойные деревья, валежник и сухостой. 25 августа МЧС сообщило, что огнем пройдено 263 гектара.

Открытое горение в Гоначхирском ущелье ликвидировано, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Карачаево-Черкесии. "За два дня работы вертолета Ка-32 МЧС России было произведено 88 точечных сброса воды на очаги общим весом 440 тонн. На месте продолжает работу наземная группировка сил и средств в количестве 90 человек, 20 единиц техники", - говорится в публикации.

Из 13 туристических маршрутов в Тебердинском нацпарке, которые были закрыты из-за лесного пожара, 11 открылись для посещения, сообщил представитель администрации парка.

"Из 13 туристических маршрутов, расположенных на территории нацпарка, закрытыми остаются два - в ущелье Гоначхир и к Мусса-Ачитарским озерам. Остальные маршруты работают", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Домбай, Архыз и Теберда известны многим любителям туризма, особенно горнолыжного, пешеходного и конного, говорится в справке "Кавказского узла" о курортах Карачаево-Черкесии.

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Примечание:

"Адвокатов удивило внимание Бастрыкина к претензиям туристов после поездки в Домбай", "Сотрудник Домбайского противолавинного отряда осужден за гибель человека", "Убийство туриста вошло в противоречие с традициями Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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