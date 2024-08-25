Тушение пожара в Гоначхирском ущелье. Кадр видео УМЧС по Карачаево-Черкесии https://t.me/mchskchr/6336

25 августа 2024, 12:58

Лесной пожар в Карачаево-Черкесии локализован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар в Гоначхирском ущелье локализован на площади в пять гектаров, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Ущелье Гоначхир, а также Мусса-Ачитарские и Бадукские озера закрыты для туристов, объявило руководство Тебердинского нацпарка.

Как писал "Кавказский узел", спасатели вывели из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье 236 туристов (193 взрослых и 43 ребенка). Туристы были эвакуированы в пункт временного размещения в поселке Домбай.

22 августа в горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар: загорелись хвойные деревья, валежник и сухостой. Утром 23 августа в тушении пожара участвовали 219 человек и 54 единицы техники.

Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии, отметив, что "огнем пройдено" 263 гектара.

"Площадь пожара удалось сократить до 5 га. Распространения огня не допущено. На месте работают 219 специалистов и 54 единицы техники", - говорится в публикации, размещенной сегодня в 09.30 мск в телеграм-канале ведомства.

Руководство Тебердинского национального парка 24 августа опубликовало в своем телеграм-канале информацию для туристов. "Ущелье Гоначхир, Мусса-Ачитарские озера, Бадукские озера закрыты! Остальные маршруты работают, как и раньше", - отмечается в сообщении.

Домбай, Архыз и Теберда известны многим любителям туризма, особенно горнолыжного, пешеходного и конного, говорится в справке "Кавказского узла" о курортах Карачаево-Черкесии.

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Примечание:

"Адвокатов удивило внимание Бастрыкина к претензиям туристов после поездки в Домбай", "Сотрудник Домбайского противолавинного отряда осужден за гибель человека", "Убийство туриста вошло в противоречие с традициями Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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