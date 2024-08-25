Лесной пожар в Карачаево-Черкесии локализован

25 августа 2024, 12:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар в Гоначхирском ущелье локализован на площади в пять гектаров, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Ущелье Гоначхир, а также Мусса-Ачитарские и Бадукские озера закрыты для туристов, объявило руководство Тебердинского нацпарка.

Как писал "Кавказский узел", спасатели вывели из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье 236 туристов (193 взрослых и 43 ребенка). Туристы были эвакуированы в пункт временного размещения в поселке Домбай.

22 августа в горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар: загорелись хвойные деревья, валежник и сухостой. Утром 23 августа в тушении пожара участвовали 219 человек и 54 единицы техники.

Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии, отметив, что "огнем пройдено" 263 гектара.

"Площадь пожара удалось сократить до 5 га. Распространения огня не допущено. На месте работают 219 специалистов и 54 единицы техники", - говорится в публикации, размещенной сегодня в 09.30 мск в телеграм-канале ведомства.

Руководство Тебердинского национального парка 24 августа опубликовало в своем телеграм-канале информацию для туристов. "Ущелье Гоначхир, Мусса-Ачитарские озера, Бадукские озера закрыты! Остальные маршруты работают, как и раньше", - отмечается в сообщении.

Домбай, Архыз и Теберда известны многим любителям туризма, особенно горнолыжного, пешеходного и конного, говорится в справке "Кавказского узла" о курортах Карачаево-Черкесии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.