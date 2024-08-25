Астраханцы указали властям на нерешенную проблему с ериком Казачьим

25 августа 2024, 07:16

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Жители Астрахани на протяжении семи лет добиваются от властей расчистки ерика Казачьего, но те не принимают мер для восстановления его санитарного состояния, отметил в соцсети один из местных жителей. Другие горожане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников, а также отметили, что состояние ерика продолжает ухудшаться.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно требовали от властей привести в порядок ерик Казачий, который, по их словам, стал источником различных инфекций из-за плохого санитарного состояния вследствие сброса сточных вод в русло ерика. 29 декабря 2022 года астраханцы рассказали, что надзорные органы фиксируют загрязнение ерика, однако мер не принимают.

Один из жителей Астрахани пожаловался в соцсети, что горожане на протяжении семи лет требуют от властей привести в порядок ерик Казачий, и что те не принимают мер для его очиски.

"Когда-то ерик Казачий был чистый, полноводный с проточной водой, представлял часть экосистемы. Сегодня половина ерика пересохла, восстановить проточность уже невозможно. <…> За 7 лет кроме бесконечной волокиты власти не предприняли попыток привести его в порядок, ерик продолжает гибнуть", – подчеркнул астраханец, слова которого 23 августа опубликовал паблик "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 217 тысяч пользователей, на 07.15 мск 25 августа набрал более 16,2 тысячи просмотров и 37 комментариев.

"Даже несмотря на это там продолжают жить черепахи, рыбы, утки, ондатры. Но, конечно, если ничего не предпринять, тогда всё в будущем погибнет", – написал Максим Второй.

"Есть ответы из всех инстанций и поражаюсь от администрации – халатное отношение к данному ерику. Живет природа даже при таких условиях. Может стоить сохранить и сделать достопримечательностью?" – задалась вопросом Татьяна Анцибулина.

"Всего семь лет? Вы ошибаетесь. Ерик перекрыли 8 июня 2011 года. А до этого, в 2009 чиновники получили финансы на его восстановление, которые благополучно исчезли в их карманах. Потратились только на проект по восстановлению и облагораживанию - набережная, скамеечки, фонари. 15 лет вопрос не решается", – отметила Марина Алова.

"Реанимировать ерик для наших чиновников нецелесообразно. Денег не приносит, да и в ерик надо денег вложить много", – считает Александр Касиянчук.

"Обратили бы внимание на ситуацию в ерике рядом с консервным заводом. Похоже, что неприятный запах в районе улицы Куликова из ерика объясняется этим соседством. Окна порой на ночь невозможно открыть", – написала Оксана Жилякова.

На 07.15 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалоб астраханцев на плохое санитарное состояние ерика Казачий.

На текущем этапе власти разрабатывают проект по расчистке ерика Казачий, уже выбран подрядчик – саратовское ООО "МОФ ГТК-ГРУПП". Проектная документация должна быть готова не позднее 1 декабря текущего года, а в 2025 году служба природопользования рассчитывает приступить уже к самой расчистке, привел 3 апреля Punkt-a.info слова руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Румиля Юнусова.

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